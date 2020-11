Große Entdeckung in Kolumbien wie seinerzeit in Polen 1957, die zur Entwicklung der größten Bergbauregion Europas führte. Quelle: Vortrag Piestrzynski CGS 2020

Die zählte der Geologe und Spezialist in Sachen Erkundung sedimentbasierter Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätten für das verheißungsvolle CESAR Projekt nach ersten Probebohrungen in der Prospektionsphase auf. Sie bestehen vor allem in Bezug auf: • die Merkmale des Sedimentbeckens• Eigenschaften bei Entstehung und Aufbau der Sedimentgesteine• in der Mineralogie• bei der Herkunft des Schwefels (34 – 37,8 Promille – Kolumbien)• die Lagerstätten-Parameter sowie• bei den Metallgehalten.