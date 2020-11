SCHUFA CheckNow erweitert Möglichkeiten der Bonitätsprüfung durch Kontodatenanalyse im Auftrag des Verbrauchers

Wiesbaden (ots) - Mobilfunkvertrag, auch wenn herkömmliche Bonitätsinformationen

nicht ausreichend sind // Risikoprüfung per Kontocheck // Volle Datenkontrolle

des Verbrauchers



Die SCHUFA bietet Unternehmen im Rahmen einer ersten Testphase jetzt erweiterte

Optionen der Bonitätsprüfung an. Die SCHUFA CheckNow genannte Lösung basiert auf

einer mit dem Kunden vereinbarten Analyse seiner Kontoinformationen. Damit

können Unternehmen - wie beispielsweise Telekommunikationsanbieter - Kunden,

denen sie nach herkömmlicher Risikoprüfung keinen Vertragsabschluss ermöglichen

würden, nun eine Möglichkeit offerieren, um eventuell doch noch einen neuen

Mobilfunkvertrag abschließen zu können.





Die freiwillige Analyse der Kontoinformationen ist für Verbraucher kostenlos underfolgt durch die SCHUFA. Hierzu muss der Kunde explizit einen Auftrag erteilen.Den vom Kunden beauftragten Einblick in das von ihm bei der Bestellungangegebene Konto nimmt ausschließlich die BaFin-lizensiert finAPI GmbH auf Basiseiner gesonderten Zustimmung vor und übermittelt die Informationen an dieSCHUFA. Die finAPI GmbH ist ein Tochterunternehmen der SCHUFA Holding AG.Im weiteren Prozess analysiert die SCHUFA die bonitätsrelevanten Daten undübermittelt anschließend ausschließlich das Ergebnis an das Unternehmen. Aufdieser Basis kann das Unternehmen erneut prüfen, ob es nun doch einenVertragsabschluss gewähren kann. Zu keiner Zeit erhält das Unternehmen selbstdie Kontoinformationen wie z.B. Buchungen oder einzelne Kontostände.Der Vorteil des SCHUFA CheckNow-Verfahrens: Durch die Analyse vonKontoinformationsdaten können im Rahmen dieser zusätzlichen Bonitätsprüfung nunauch Informationen berücksichtigt werden, die bisher Dritten außerhalb deskontoführenden Institutes für eine Kreditrisiko- und Bonitätsbewertung nicht zurVerfügung standen.Die PSD2 Richtlinie macht's möglichDas neue Angebot der SCHUFA basiert auf den Neuerungen der zweitenEU-Zahlungsdiensterichtlinie, kurz PSD2. (https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/onlinebanking-eu-richtlinie-macht-online-zahlungen-sicherer-aber-komplizierter/23991440.html) Sie soll den Zahlungsverkehr in der EU fürVerbraucher bequemer und sicherer machen und zugleich den Wettbewerb fördern.Ein wesentliches Ziel der Richtlinie ist, dass der Kontoinhaber selbst darüberentscheiden kann, wer Zugriff auf die Kontodaten haben soll. Der Einblick vonanderen Unternehmen über das kontoführende Kreditinstitut hinaus (sogen.Drittunternehmen) ist explizit gewollt.Verbraucher sollen dadurch in den Genuss mehrwertiger Services und Angebotekommen, die sie bisher nicht wahrnehmen konnten. Zu solchen Angeboten zählen zum