Bain Technology Report 2020 / Nur innovative und anpassungsfähige Tech-Unternehmen überleben

"Im Technologiesektor erhalten Unternehmen nur selten eine zweite Chance",erklärt Christopher Schorling, Bain-Partner und Co-Autor der Studie. "Je längereine Firma zu den Nachzüglern in der Branche gehört, desto schwerer findet siewieder Anschluss. Deshalb ist es für Tech-Firmen wichtiger denn je, schon heutezu verstehen, was ihr Geschäftsmodell in ein paar Jahren revolutionieren wird."Fünf Trends stehen im FokusDer globale Bain-Report beleuchtet die Wertschöpfung in der Tech-Branche, diezentralen Wettbewerbsfelder und die Chancen im operativen Geschäft. Geprägt istBranche derzeit von fünf zentralen Trends:- Disruption erfordert eine kontinuierliche Neupositionierung.Tech-Märkte unterliegen einem ständigen Umbruch mit sich rasch veränderndenWettbewerbsverhältnissen. Viele Unternehmen reagieren darauf, indem sie ihrGeschäft an Entwicklungen wie Globalisierung oder Cloud Computing anpassen.Dabei versäumen sie es, nach ganz neuen Lösungen zu suchen. Sie übersehen, dassdie Märkte der Zukunft nur selten den Regeln der Vergangenheit folgen. "DieTatsache, dass das Geschäftsmodell eines Technologiekonzerns leicht zugefährden, aber nur schwer zu reparieren ist, macht diese Managementaufgabe zueinem Drahtseilakt", betont Schorling.- Lieferketten müssen neu aufgestellt und krisenfester werden.Produzierende Unternehmen und Logistikdienstleister stehen vor zweiHerausforderungen: Corona-Pandemie und Handelskonflikte bedrohen die etablierten