HAMBURG (dpa-AFX) - Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis profitiert weiter von Übernahmen und neu eröffneten Parks mit Wind- und Solaranlagen. Das Wetter spielte dem Konzern jedoch weniger stark in die Karten als noch im Vorjahr, sodass das operative Ergebnis im dritten Quartal bei gleichbleibendem Umsatz zurückging. Dennoch bestätigte Unternehmenschef Dierk Paskert bei der Vorlage der Zahlen am Montag in Hamburg die Ziele für 2020. Der Ausblick riss die Anleger aber nicht vom Hocker, die Papiere standen in einem freundlichen Markt deutlich unter Druck.

Im dritten Quartal stand wegen der ungünstigeren Witterung ein um fast 10 Prozent niedrigeres Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 61,8 Millionen Euro. Der Umsatz blieb mit 79,5 Millionen Euro im Quartal nahezu unverändert im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Der Gewinn lag unter dem Strich bei 5,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Damals hatte ein Zehnjahresvertrag zur Stromlieferung an Amazon das Nettoergebnis aufgrund bilanztechnischer Regelungen mit einem hohen Millionenbetrag belastet.