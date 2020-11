Nico Rosberg mit dem Aufbruch Award ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Monaco (ots) - Nico Rosberg wurde für sein Engagement im Bereich Wirtschaft mitdem "Aufbruch Award" ausgezeichnet. Der Preis wurde von Google sowie derSüddeutschen Zeitung erstmals am gestrigen Sonntag an inspirierendePersönlichkeiten aus Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft vergeben, die fürPioniergeist und Projekte mit Vorbildcharakter für die digitale Transformationin Deutschland stehen. Die Jury wählte Nico Rosberg als Preisträger in derKategorie Wirtschaft und zeichnete ihn damit für sein Engagement alsNachhaltigkeitsunternehmer und Wegbereiter des digitalen Wandels aus.Die Preisträgerinnen und Preisträger des "Aufbruch Award" wurden von einer Juryin den drei Kategorien Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft ausgewählt. Diese -bestehend aus Dr. Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion der SüddeutschenZeitung, Philipp Justus, Vice President Central Europe, Google, sowie VerenaPausder, Autorin und Vorständin von Digitale Bildung für Alle e.V. - hatte sichin den vergangenen Wochen intensiv mit einer Shortlist herausragenderPersönlichkeiten beschäftigt und sich gemeinsam auf die Preisträger geeinigt.Die feierliche Preisverleihung fand am Vorabend des SZ-Wirtschaftsgipfels, den15. November, in Berlin statt und wurde per Livestream übertragen. Durch dasRahmenprogramm führte die Fernsehjournalistin und Tagesthemen-Moderatorin CarenMiosga.Nico Rosberg ist seit dem Ende seiner aktiven Formel-1-Karriere 2016 alsNachhaltigkeitsunternehmer und Investor in grüne Technologien aktiv. Gemeinsammit einem engagierten Team internationaler Experten in Monaco, Großbritannienund Deutschland steuert er eine Vielzahl an Projekten und tritt als Botschafterfür eine nachhaltige Mobilitätswende durch technologische Innovation ein. NicoRosberg unterstützt mit seinem unternehmerischen Engagement zahlreicheInitiativen, die sich den dringendsten Herausforderungen unserer Zeit widmen.2019 gründete er das Greentech Festival, eine Plattform für innovative undzukunftsweisende grüne Technologien, das im September zum zweiten Mal in Berlinstattfand und als hybride Veranstaltung sowohl vor Ort als auch weltweit großeAufmerksamkeit genoss.Zur Begründung für die Auszeichnung sagte Laudator Philipp Justus, VicePresident Central Europe, Google: "Für die Jury des Aufbruch Award gibt es kaumein besseres Beispiel für einen Aufbrecher in das digitale Zeitalter. NicoRosberg hat Pioniergeist bewiesen und inspiriert damit viele Leute hier inDeutschland und auch international. Denn Nico Rosberg hat einen Wandelhinbekommen vom Formel-1-Weltmeister zum nachhaltigen Unternehmer."