VW Abgasskandal - Schadenersatz bei Fahrzeugen mit Dieselmotor EA 288 (FOTO)

Hannover (ots) - Auch wenn VW versucht einen anderen Eindruck zu erwecken,

können im Abgasskandal auch bei Fahrzeugen mit dem Dieselmotor EA 288

Schadenersatzansprüche durchgesetzt werden. Der Motor EA 288 ist das

Nachfolgemodell des durch die Abgasmanipulationen zu trauriger Berühmtheit

gelangten Motors EA 189 und wird in Dieselfahrzeugen bis 2 Liter Hubraum der

Marken VW, Audi, Seat und Skoda verwendet.



"Die verbraucherfreundlichen Urteile häufen sich auch bei Fahrzeugen mit diesem

Motor", sagt Rechtsanwalt Andreas Schwering. Die Kanzlei Schwering Rechtsanwälte

hat beispielsweise vor dem Landgericht München Schadenersatz bei einem VW Bulli

T6 mit dem Motor EA 288 durchgesetzt (Az.: 3 O 4218/20). Das Gericht hat das bei

der Abgasrückführung verwendete Thermofenster als unzulässige

Abschalteinrichtung gewertet. Durch das Thermofenster werde die Abgasrückführung

schon bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius signifikant zurückgefahren.

Angesichts von Durchschnittstemperaturen von z.B. 9 Grad in München sei die

Funktion praktisch dauerhaft in Betrieb. Von einer Ausnahme könne keine Rede

sein, es handele sich um eine unzulässige Abschalteinrichtung, so das LG

München.







Motor EA 288 bereits Schadensersatz zu gesprochen. Dabei geht es nicht immer um

das Thermofenster, sondern auch um eine unzulässige Prüfstandserkennung.



So sprach das Landgericht Duisburg schon im Oktober 2018 Schadenersatz bei einem

VW Golf VII wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung zu. Eine Software

erkenne, ob sich das Fahrzeug im Prüfmodus befindet. Nur dann werde der

Stickoxid-Ausstoß reduziert. VW stritt die Zykluserkennung nicht ab, hält sie

allerdings für legal. Für die Einhaltung der Grenzwerte sei nur der

Emissionsausstoß im Prüfmodus und nicht im realen Straßenverkehr maßgeblich. Mit

dieser Argumentation kam VW am LG Duisburg nicht durch (Az.: 1 O 231/18).



Im März 2020 sprach auch das LG Regensburg dem Käufer eines VW Golf VII

Schadenersatz wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung zu. Der Kläger hatte

hier ein internes VW-Dokument vorgelegt. Daraus ginge hervor, dass bei der

Abgasreinigung zwischen Prüfmodus und realem Straßenverkehr unterschieden werde.

Bei einer solchen Programmierung handele es sich um eine unzulässige

Abschalteinrichtung, entschied das Gericht (Az.: 73 O 1181/19).



In den vergangenen Wochen und Monaten folgten weitere verbraucherfreundliche

Entscheidungen zu Fahrzeugen mit dem Motor EA 288. Das LG Offenburg entschied,

dass ein Händler einen Audi A3 wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung

zurücknehmen muss (Az.: 3 O 38/18), das LG Darmstadt sprach Schadenersatz bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



Auch andere Gerichte haben den Käufern bei Fahrzeugens des VW-Konzern mit demMotor EA 288 bereits Schadensersatz zu gesprochen. Dabei geht es nicht immer umdas Thermofenster, sondern auch um eine unzulässige Prüfstandserkennung.So sprach das Landgericht Duisburg schon im Oktober 2018 Schadenersatz bei einemVW Golf VII wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung zu. Eine Softwareerkenne, ob sich das Fahrzeug im Prüfmodus befindet. Nur dann werde derStickoxid-Ausstoß reduziert. VW stritt die Zykluserkennung nicht ab, hält sieallerdings für legal. Für die Einhaltung der Grenzwerte sei nur derEmissionsausstoß im Prüfmodus und nicht im realen Straßenverkehr maßgeblich. Mitdieser Argumentation kam VW am LG Duisburg nicht durch (Az.: 1 O 231/18).Im März 2020 sprach auch das LG Regensburg dem Käufer eines VW Golf VIISchadenersatz wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung zu. Der Kläger hattehier ein internes VW-Dokument vorgelegt. Daraus ginge hervor, dass bei derAbgasreinigung zwischen Prüfmodus und realem Straßenverkehr unterschieden werde.Bei einer solchen Programmierung handele es sich um eine unzulässigeAbschalteinrichtung, entschied das Gericht (Az.: 73 O 1181/19).In den vergangenen Wochen und Monaten folgten weitere verbraucherfreundlicheEntscheidungen zu Fahrzeugen mit dem Motor EA 288. Das LG Offenburg entschied,dass ein Händler einen Audi A3 wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtungzurücknehmen muss (Az.: 3 O 38/18), das LG Darmstadt sprach Schadenersatz bei