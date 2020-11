Verleihung des Deutschen Zukunftspreises am 25. November / Bildtermin

Berlin-München (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht am

Mittwoch, den 25. November 2020, 18.00 Uhr, den Deutschen Zukunftspreis 2020 in

Berlin.



Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation ist eine Auszeichnung

für technologisch besonders innovative Forschungsprojekte, die in die

wirtschaftliche Umsetzung gelangen und Arbeitsplätze schaffen. Die Ehrung ist

mit 250.000 Euro dotiert.









Team I: " EUV- Lithographie - neues Licht für das digitale Zeitalter"



Dr. Peter Kürz (Sprecher),

TRUMPF Lasersystems for Semiconductors Manufacturing GmbH, Ditzingen und Dr.

Sergiy Yulin, Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF,

Jena



Das Team hat eine neue Fertigungstechnik für Mikrochips entwickelt. Unter

Einsatz von ultraviolettem Licht entstehen Mikrochips der Zukunft -

leistungsfähig, energieeffizient und kostengünstig.



Team II: " Robotisches Visualisierungssystem - Effizienz für die Mikrochirurgie"



Prof. Dr. med. Andreas Raabe (Sprecher), Inselspital Bern, Universitätsklinik

für Neurochirurgie, Bern, Schweiz, Dr.-Ing. Michelangelo Masini und Frank

Seitzinger, MBA, Carl Zeiss Meditec AG, Oberkochen



Das Team kombiniert Visualisierung und Robotik in einer Technologieplattform.

Damit erzielen sie eine bislang nicht erreichte Übersicht und automatisierte

Unterstützung bei schwierigen medizinischen Eingriffen. Das verbessert deren

Ergebnisse und erhöht die Heilungschancen der Patienten.



Team III: " Spritzbare Fassadendämmung mit Glass-Bubbles - nachhaltige,

energieeffiziente Isolation von Gebäuden"



Dipl.-Ing. Friedbert Scharfe (Sprecher), Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co.,

Kasendorf, Prof. Dr.-Ing. Thorsten Gerdes, Universität Bayreuth, Keylab

Glastechnologie, Bayreuth und Dr. Klaus Hintzer, Dyneon GmbH, Burgkirchen,



Diese Nominierten nutzen Glass-Bubbles für eine im doppelten Sinne ökologische

Lösung. Mithilfe eines nachhaltig produzierten Produktes können Neu- und

Bestandsbauten auch nachhaltig und damit klimaneutraler gestaltet werden.



Die V erleihung des Deutschen Zukunftspreises 2020 erfolgt aufgrund der

derzeitigen Pandemie-Beschränkungen als TV-Format und ist als Livestream ab

18.00 Uhr auf http://www.zdf.de und http://www.deutscher-zukunftspreis.de zu

verfolgen. Das ZDF sendet die Preisverleihung zeitversetzt am 25. November um

22.45 Uhr .



Im Anschluss an die Fernsehaufzeichnung findet ein Bildtermin mit dem

Bundespräsidenten, den Preisträgern und Nominierten statt; dazu kann aufgrund

der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nur eine beschränkte Zahl an

Journalistinnen und Journalisten zugelassen werden.



Die Zu- bzw. Absagen erfolgen nach Ablauf der Akkreditierungsfrist am Montag,

23. November 2020, 12.00 Uhr.



Veranstaltungsort ist die Verti Music Hall, Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin



Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort

und Medium sowie einer Kopie des Presseausweises bei der Pressestelle des

Bundespräsidialamtes an:



E-Mail: mailto:akkreditierung@bpra.bund.de , Fax: 030 1810200 - 2870.



Dauerakkreditierungen gelten nicht.



Die Veranstaltung wird für das Fernsehen gepoolt. Pool-Führer: ZDF,

Ansprechpartnerin: Frau Stefanie Matern, mailto:stefanie.matern@cool.eu Telefon

0163 - 36 46 5368.



Weitere Informationen zu den Projekten, Bild- und Tonmaterial unter

http://www.deutscher-zukunftspreis.de



Pressekontakt:



Büro Deutscher Zukunftspreis

Dr. Christiane A. Pudenz

Cuvilliésstraße 14

81679 München

Tel.+49(0)89 30703444

mailto:info@deutscher-zukunftspreis.de

http://www.deutscher-zukunftspreis.de

http://www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis

https://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/4763837

OTS: Deutscher Zukunftspreis





