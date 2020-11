Hambourg (ots) - Les agences gouvernementales du monde entier soutiennent lesPME dans leurs activités d'exportation en subventionnant les participations auxsalons professionnels. Cependant, déplacer les gens et les biens des complexes,tels les machines, dans le monde entier pour les exposer à un évènement est uneaffaire coûteuse et inappropriée en ces temps de conscience climatique. LaCOVID-19 complique encore plus les choses, puisque la pandémie a mené àl'annulation de la plupart des principaux évènements de l'industrie. C'est pourcette raison que plusieurs agences gouvernementales collaborent avec Visable :Avec des années d'expérience dans l'accroissement numérique de la présence desPME axées sur le B2B, le fournisseur de la plateforme est un partenaire solidedans les efforts des agences pour promouvoir les exportations commerciales.De nombreuses agences gouvernementales sont concentrées à aider les petites etmoyennes entreprises à stimuler l'exportation. Tandis qu'elles accomplissentceci en subventionnant des apparitions à des salons professionnels et desactivités promotionnelles, Visable soutient les efforts de vente des entreprisespar voie numérique : Une annonce sur ses principales plateformes B2B EUROPAGESet wlw (" Wer liefert was ") aide les entreprises à entrer en contact avec desacheteurs du monde entier. De plus, Visable offre une gamme de service marketingen ligne visant à maximiser la visibilité des entreprises sur le web. Cesoptions numériques deviennent de plus en plus importantes, puisque les moyensconventionnels de booster les ventes, tels que les salons professionnels, lesexpos et autres évènements de l'industrie, sont à la fois d'un coût prohibitifet, compte tenu des annulations dues à la COVID-19, de plus en plus limités.La plupart des PME en question n'ont pas d'équipes de marketing numériquedésignées et, par manque de ressources et de conseils, prennent souvent demauvaises décisions d'investissement lors de leurs premières incursions dans lemonde numérique. " Cependant, la pandémie de COVID-19 a montré que la plupartdes entreprises industrielles sont fortement dépendantes de l'utilisation desoutils numériques pour maintenir la stabilité de leurs chaînesd'approvisionnement - sans une stratégie numérique bien pensée, de nombreusesPME risquent de ne pas survivre à la pandémie ", explique Tarik Zahzah,responsable des partenariats mondiaux, avec un résumé des défis actuels auxquelssont confrontées les PME. " Afin de développer davantage les prouessesnumériques des entreprises axées sur le B2B, Visable propose un programmed'éducation adapté à chaque pays et aux exigences de leurs PME locales ".Contact presse:Visable GmbHCarsten BrandtABC-Straße 2120354 Hamburg+49 40 2 54 40-131mailto:carsten.brandt@visable.comattention ! GmbHLena MargStraßenbahnring 320253 Hamburg+49 40 45 02 10-611mailto:visable@achtung.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/134906/4763876OTS: Visable GmbH