Hamburg (ots) - Regierungsbehörden und Handelskammern auf der ganzen Weltunterstützen KMU in ihrem Exportgeschäft beispielsweise durch die Vergabe vonMesseauftritten. Der weltweite Transport von komplexen Messegütern zumjeweiligen Veranstaltungsort ist jedoch eine kostspielige Angelegenheit undscheint in Zeiten wachsenden Klimabewusstseins ökologisch zunehmend fragwürdig.Auch die Corona-Krise stellt das bisherige Vorgehen der Instutionen mehr undmehr infrage, da die meisten Veranstaltungen abgesagt wurden. Aus diesem Grundarbeiten diese Behörden mit Visable zusammen: Durch seine langjährige Erfahrungin der Steigerung der digitalen Präsenz von B2B-orientierten KMU ist derPlattform-Anbieter ein starker Partner in der Exportförderung.Viele Regierungsbehörden und Handelskammern konzentrieren sich darauf,mittelständischen Unternehmen zu helfen, den Export anzukurbeln. Sie tun dasdurch die Subventionierung von Messeauftritten und klassischen Werbeaktivitäten.Visable unterstützt diese Unternehmen dahingegen digital: Ein Firmenprofil aufseinen führenden B2B-Plattformen EUROPAGES und wlw (früher "Wer liefert was")hilft B2B-Anbietern, mit Einkäufern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.Darüber hinaus bietet Visable eine Reihe von Online-Marketing-Services, diedarauf ausgerichtet sind, die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet zumaximieren. Diese digitalen Optionen werden immer wichtiger, da herkömmlicheMittel zur Absatzförderung wie Messen, Ausstellungen und andereBranchenveranstaltungen sowohl kostenintensiv als auch angesichts derzahlreichen Covid-19 bedingten Absagen zunehmend begrenzt sind."Die meisten KMU verfügen meist nicht über ausreichende Kenntnisse im BereichOnline-Marketing und treffen so oft unglückliche Investitionsentscheidungen oderignorieren das Thema völlig. Die Pandemie hat jedoch gezeigt, dass die meistenKMU stark auf den Einsatz digitaler Kanäle angewiesen sind, um ihre Lieferkettenstabil zu halten - ohne eine gut durchdachte digitale Strategie laufen viele KMUGefahr, die Pandemie nicht zu überleben", fasst Tarik Zahzah, Leiter GlobalPartnerships bei Visable, die aktuellen Herausforderungen der KMU zusammen. "Umdie digitalen Kenntnisse internationaler B2B-Unternehmen weiter zu entwickeln,bietet Visable ein Programm an, das präzise auf die jeweiligen Länder und dieBedürfnisse der lokalen KMU zugeschnitten ist.Das angebotene "Bootcamp" vermittelt ihnen in mehreren Sitzungen das Know-how,das sie benötigen, um ihre digitale Präsenz zu erhöhen und ihren Erfolg iminternationalen Markt zu maximieren. Zahzah dazu: "Nach der Zusammenarbeit vonVisable und dem Moskauer Exportzentrum haben sich mehr als 20 russischeUnternehmen dem B2B-Schulungsprogramm für digitales Marketing - dem VisableAccelerator - angeschlossen. Weitere 20 haben das bereits angekündigt."