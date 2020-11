DE30 notiert weiterhin unter Schlüsselwiderstand

++ Europäische Märkte eröffnen neue Woche höher ++ DE30 schwankt zwischen 13.250 Punkten und 50-Stunden-Linie ++ Delivery Hero (DHER) mit bedingter Genehmigung für die Übernahme von Woowa ++



Die europäischen Märkte werden zu Beginn der neuen Woche höher gehandelt. Ein starker Aufwärtsimpuls wurde am Wochenende gegeben, da 15 asiatische Länder die jahrelangen Verhandlungen abschlossen und das größte Freihandelsabkommen der Geschichte unterzeichneten. Die asiatischen Märkte erholten sich während des Handels am Montag, und andere Teile der Welt ziehen nach.

Der Wirtschaftskalender ist leer, und die Händler können davon ausgehen, dass der heutige Handel von den genannten Nachrichten sowie von den anstehenden Reden (u.a. von Lagarde um 14:00 Uhr) bestimmt wird. Der Ertragskalender ist leer, und alle großen Unternehmen haben bereits ihre Quartalszahlen veröffentlicht.

Quelle: xStation 5

Nach dem kurzen Rückgang unter die 50-Stunden-Linie (grüne Linie) kletterte der DE30 wieder über diese Hürde. Der steile Rückgang, der kurz nach Eröffnung des heutigen europäischen Kassahandels stattfand, führte zu einem Test des oben erwähnten gleitenden Durchschnitts und er hat erneut als Unterstützung gewirkt (siehe Kreise). Der Index unternahm jedoch über Nacht einen weiteren Test der Widerstandszone bei 13.250 Punkten und konnte zum vierten Mal innerhalb der letzten sieben Tage nicht über diese Hürde steigen. Dies zeigt, dass der Widerstand in diesem Gebiet sehr stark ist. Positiv zu vermerken ist, dass der DE30 drei aufeinanderfolgende höhere Tiefs ausgebildet hat, was darauf hindeutet, dass die Bullen immer noch im Vorteil sind. Sollten wir einen erfolgreichen Ausbruch über 13.250 Punkte sehen, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen.



Unternehmensnachrichten

Delivery Hero (DHER.DE) sagte, es habe eine Empfehlung der Korea Fair Trade Commission (KFTC) im Zusammenhang mit der anstehenden Übernahme des südkoreanischen Lebensmittelherstellers Woowa Brothers erhalten. Die KFTC sagte, dass die Veräußerung von 100% von Yogiyo, dem Geschäft von Delivery Hero in Südkorea, eine Bedingung für die Genehmigung der Übernahme von Woowa sei.

Delivery Hero (DHER.DE) gelang es, den durch die jüngsten Coronavirus-Nachrichten und die Rotation der „Pandemie-Sieger" ausgelösten Rückgang aufzuhalten. Der Rückgang des Aktienkurses unter die 50-Tage-Linie (grüne Linie) war in letzter Zeit eine Kaufgelegenheit, und auch am Freitag betrachteten die Anleger dies als weitere Chance. Der kurzfristige Widerstand ist die Obergrenze der jüngsten Handelsspanne bei 104 Euro. Quelle: xStation 5



