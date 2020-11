Autogipfel - Wie ein Nachhaltigkeitsfilter funktionieren kann / WWF und Wuppertal Institut haben einen Leitfaden entwickelt, um Konjunktur- und Förderprogramme nachhaltig zu gestalten

Berlin (ots) - Eine klare Ausrichtung brauchen Investitionen und Fördermittel

für einen Transformationsschub der Wirtschaft. Bisher hat die Bundesregierung

keine nachhaltigen Leitplanken an die Konjunkturpakete zur Überwindung der

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gesetzt. Ministerien und Behörden

müssen aber Gelder gezielt an die Qualität und Leistung koppeln, um die

Transformation - etwa in der Autoindustrie - zu beschleunigen. Wie dies in der

Praxis funktioniert, haben der WWF Deutschland und das Wuppertal Institut für

Klima, Umwelt, Energie in dem vierstufigen Leitfaden "Nachhaltigkeitsfilter für

öffentliche Mittel" ausgearbeitet.



"Die milliardenschweren Konjunkturpakete sind letztlich Steuergelder und werden

von uns allen getragen, deswegen müssen diese Mittel auch in unsere Zukunft

fließen", sagt Eberhard Brandes, Geschäftsführender Vorstand des WWF

Deutschland. "Covid-Pandemie, Klimakrise und Verlust der Biodiversität - die

Herausforderungen für unser Leben, unsere Gesundheit und unseren Planeten sind

riesig. Wir müssen sicherstellen, dass jeder Euro auch auf die Lösung dieser

Krisen einzahlt. Unser Leitfaden bietet ein einfaches und geradliniges

Prüfverfahren, um öffentliche Fördermittel für wirtschaftliche Aktivitäten an

Nachhaltigkeits- und Klimazielen auszurichten."







der EU entwickelten Taxonomie, ein Regelwerk mit Grenzwerten, welches die

Nachhaltigkeitsperformance wirtschaftlicher Aktivitäten definieren soll. Kurzum:

Ist ein wirtschaftliches Vorhaben zukunftsfähig? Auf dem Autogipfel in dieser

Woche soll zum Beispiel besprochen werden, wie die Autozulieferer beim

nachhaltigen Strukturwandel unterstützt werden können. Der allgemeine anwendbare

Entscheidungsbaum unseres Leitfadens bringt dafür die EU-Taxonomie als Regelwerk

zur Anwendung.



Der Leitfaden, um die Taxonomie für die Vergabe von Mitteln anzuwenden, folgt

vier aufeinander aufbauenden Stufen. Fällt eine geplante Förderung durch alle

vier Prüfschritte, darf sie nicht erfolgen. Das Verfahren ist ein Modell, das

für unterschiedlichste Kapitalvergabeentscheidungen, Förderprogramme,

Konjunkturmaßnahmen und Mittelallokationen von Ministerien bis zu kommunalen

Behörden angewendet werden kann.



Die erste Stufe des Leitfadens prüft zunächst die Nachhaltigkeitsrelevanz des

Mittelempfängers. Hat die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens keine relevanten

negativen ökologischen Auswirkungen, kann es Fördermittel erhalten. Ist es aber

nachhaltigkeitsrelevant, so wird in der zweiten Stufe geprüft, ob dessen von den

öffentlichen Mitteln unterstützte wirtschaftliche Tätigkeiten im Einklang mit Seite 2 ► Seite 1 von 2



