Noch zu Beginn dieses Jahres markierte das Wertpapier der Allianz-Gruppe bei 232,60 Euro seinen bisherigen Rekordstand, fiel im Zuge der Corona-Krise aber um knapp 50 Prozent auf rund 120,00 Euro zurück. Seither konnte sich der Wert wieder deutlich erholen, scheiterte jedoch im Bereich von 195,80 Euro mit einem nachhaltigen Ausbruch. Diese Widerstandszone hatte der Wert in der abgelaufenen Woche erneut angesteuert und notiert jetzt knapp darunter. Doch für ein Folgekaufsignal bedarf es eines Kurssprungs eben über diese Hürde. Anderenfalls dürfte sich die Seitwärtsbewegung der letzten Monate ungebrochen fortsetzen.

Mammutaufgabe

Kurzfristig ist das Potenzial in der Allianz-Aktie auch wegen den deutlichen Zugewinnen aus der Vorwoche ausgeschöpft. Frische Kaufsignale können daher erst bei einem nachhaltigen Sprung mindestens über 196,00 Euro abgeleitet werden, in diesem Szenario kämen dann sofortige Gewinne an 200,00 Euro ins Spiel, darüber könnte der Bereich aus 2018 um 206,85 Euro in den engeren Fokus der Marktteilnehmer rücken. Sobald also unter technischen Gesichtspunkten die Einstiegsvoraussetzung vorliegt, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3JDV als gehebeltes Long-Instrument zurückgegriffen werden. Ein Abpraller hätte dagegen kurzzeitig Platz in den Bereich der Sommerhochs von rund 188,00 Euro. Darunter müssten noch einmal die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 181,25 Euro als Unterstützung aushelfen.