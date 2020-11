Idemitsu investiert in europäischen Open-Innovation-Venture-Capital-Fonds von Emerald

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Japan), hat sich entschieden, in einen Open-Innovation-Evergreen-Fonds zu investieren, der von Emerald Technology Ventures verwaltet wird, einer Schweizer Risikokapitalgesellschaft, die sich auf saubere Technologien konzentriert (Hauptsitz: Zürich, Schweiz). Darüber hinaus hat Idemitsu beschlossen, einen neuen Standort für die Förderung offener Innovationen in der Schweiz einzurichten. Für die Gründung neuer Unternehmen verstärkt Idemitsu seine Bemühungen um die Förderung von Innovationen von Start-up-Unternehmen nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt.

Das Portfolio der Emerald-Fonds konzentriert sich auf industrielle Innovationen in den Bereichen Materialchemie und sauberen Technologien, die dazu beitragen können, soziale Probleme durch Verbesserungen der Energieeffizienz und Verringerung des Kohlendioxidausstoßes zu lösen. Durch die Investition von Idemitsu in diesen Evergreen-Fonds und die Gründung einer Partnerschaft mit Emerald werden neue Synergien geschaffen, die auf der technologischen Fachkompetenz und den Marktkenntnissen von Emerald sowie auf dem Zugang zu Start-up-Unternehmen in Nordamerika, Europa und Israel von Emerald in Kombination mit den existierenden Technologien und bestehenden Geschäftsbeziehungen von Idemitsu beruhen. Diese Synergien werden wiederum zur Schaffung eines soliden Geschäftsportfolios führen, das durch Einbeziehung technologischer Innovationen von Start-up-Unternehmen flexibel und konsequent auf Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen reagieren kann.

Um weltweite offene Innovationen weiter voranzutreiben, plant Idemitsu darüber hinaus die Einrichtung einer europäischen Basis zur Förderung offener Innovationen im Schweizer Kanton Basel-Stadt.

„Um die vorrangigen Punkte in unserem mittelfristigen Managementplan* umzusetzen, bemühen wir uns nicht nur um maximale Synergien mit Technologien, die mit den bereits von unserer Unternehmensgruppe entwickelten Technologien im Zusammenhang stehen, sondern werden auch auf die Förderung offener Innovationen setzen, die auf externen Technologien und Ideen aufbauen“, sagte Hajime Nakamoto, der Managing Executive Officer der Bereiche Innovationsstrategieplanung, Elektronikmaterial, Agri-Bio, Lithiumbatterie-Material, geistiges Eigentum und Forschung von Idemitsu. „Diese Investition und die Einrichtung von Standorten im Ausland sind für uns bedeutende Schritte nach vorn. Auch wenn die Einführung von offener Innovation ein langfristiges Ziel ist, sind wir, insbesondere unsere jungen Mitarbeiter, bestrebt, frühzeitig die Grundlagen zu legen.“

Idemitsu nimmt die Herausforderung an, durch die Förderung weltweiter offener Innovation neue Werte zu schaffen.

Anmerkungen:

* Mittelfristiger Managementplan von Idemitsu (GJ 2020 – 2022)

https://sustainability.idemitsu.com/en/themes/259

[Überblick über Idemitsu Kosan Co.,Ltd.] Name des Unternehmens Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Beschreibung der Geschäftstätigkeit Nachhaltige Versorgung mit verschiedenen Formen von Energie und Materialien Website www.idemitsu.com/index.html

[Überblick über Emerald Technology Ventures] Name des Unternehmens Emerald Technology Ventures Beschreibung der Geschäftstätigkeit Open Innovation Venture Capital Website www.emerald-ventures.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201116005607/de/