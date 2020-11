BERENBERG belässt DEUTZ AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutz nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Der Motorenhersteller habe vor allem beim Auftragseingang, aber auch beim Umsatz die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) aber sei höher als befürchtet ausgefallen. Insgesamt bessere sich die Lage des Unternehmens./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutz Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de