Anlegerverlag BioNTech – Raketenstart in die neue Woche! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.11.2020, 12:48 | 83 | 0 | 0 16.11.2020, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass die Aktie von BioNTech unaufhaltsam ist. Auch in diese neue Kalenderwoche geht die Aktie mit einem satten Plus und pirscht sich in kontrollierten Schritten in Richtung der 100 Euro! Diese Marke ist definitiv nicht mehr weit entfernt und könnte schon bald überschritten werden. Als Anleger sollte man diese Entwicklung nicht verpassen und Teil dieses großen Potenzials werden! Geschenk für Anleger: BioNTech ist derzeit der aussichtsreichste Kandidat in der Impfstoffforschung. Welche Chancen Anleger mit der Aktie haben und welche Risiken sie eingehen, erfahren Sie in unserer aktuellen Sonderstudie, die wir hier zum Download zur Verfügung stellen. Man konnte den Markt heute beruhigen, indem man die Ankündigung von sich gegeben hat, dass bereits Ende nächsten Jahres wieder ein normales Leben möglich sein könnte. Diese Nachricht macht der Welt Mut und gibt auch dem Finanz- und Aktienmarkt enorme Kraft. Diesen Schwung kann folglich gerade BioNTech sehr gut mitnehmen! Von dieser Aktie kann man sich in naher Zukunft noch einiges erhoffen. Der Aufschwung wird auch so schnell nicht verblassen. Hier werden noch einige, krasse News kommen, die diese Aktie weiter in die Höhe treiben und sie somit für jeden Anleger attraktiv machen, weshalb man schnell noch einsteigen sollte. Heute zu Wochenbeginn kann die Aktie erneut mit einem Auftrieb von 3,21 Prozent glänzen, wodurch das Wertpapier 2,88 Euro gewinnt und nun bei 92,59 Euro liegt! Fazit: BioNTech ist derzeit der größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Was das für die Anleger bedeutet, welche Chancen und Risiken die BioNTech-Aktie bringt, lesen Sie in unserer Sonderstudie, die Sie hier abrufen können.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer