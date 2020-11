Ölpreise steigen nach starken Konjunkturdaten aus China

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf starke Wirtschaftsdaten aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt mit einem hohen Verbrauch an Rohöl. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,60 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 40,99 Dollar. Damit haben die Ölpreise die Gewinne aus dem frühen Handel ein Stück weit ausgebaut.

Ein robuster Wirtschaftsaufschwung in China stützte zu Beginn der Woche die Ölpreise. Neue Konjunkturdaten deuten auf auf ein schnelleres Wachstum im vierten Quartal hin. Im Oktober stiegen die Umsätze im Einzelhandel um 4,3 Prozent und damit stärker als im Vormonat. Die Industrieproduktion kletterte etwas schneller als erwartet um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.