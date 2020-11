Mit Impulsen für Chinas Wirtschaft nach der Pandemie geht die 22. China Hi-Tech Fair erfolgreich zu Ende

Die 22. China Hi-Tech Fair (CHTF2020) ist am 15. November 2020 zu Ende gegangen. Die hochkarätige fünftägige Hightech-Veranstaltung in Shenzhen fand unter Beachtung der regulären Maßnahmen Chinas zur Epidemieprävention und –bekämpfung statt. In der Zeit nach der Pandemie wird die CHTF2020 einen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Erholung und internationale Zusammenarbeit im Hightech-Bereich ausüben.

Der Erfolg der CHTF2020 lässt sich an verschiedenen Zahlen ablesen. Während 3.349 Aussteller aus der ganzen Welt an der diesjährigen Veranstaltung teilnahmen, wurden insgesamt 9.018 Hightech-Projekte rund um die Themen KI, Smart Home, intelligente Fertigung, Internet der Dinge, intelligentes Fahren, Internet der Fahrzeuge, kommerzielle 5G-Anwendungen, 8K Ultra HD, Blockchain-Technologie, IT der nächsten Generation, Big Data, Cloud Computing, Notfallsicherheit und mehr präsentiert. 24 offline und 29 online teilnehmende in- und ausländische Unternehmen sowie 109 Delegationen waren beteiligt. 144 Unternehmen wurden von der Fachjury der CHTF als herausragende Veranstalter, 135 als herausragende Aussteller und 685 Projekte für ihre herausragenden Produkte ausgewählt.