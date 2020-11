UBS stuft Safran auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Safran von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 135 Euro angehoben. Nach der jüngsten Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffs sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass Urlaubsreisende ab 2021 wieder verstärkt Flugreisen unternähmen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns. Nun erscheine es auch wahrscheinlicher, dass das Ersatzteilgeschäft im Markt für Schmalrumpfflugzeuge wieder anziehe. Die Franzosen erwirtschafteten etwa 70 Prozent ihres Umsatzes in diesem Markt./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 17:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. SAFRAN Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de