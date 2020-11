STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Alles Impfstoff, oder was?!

Der DAX startet freundlich in die Woche und notiert zum Mittag bei 13.150 Punkten um 0,5% höher. Die Anleger scheinen angesichts der Fortschritte in der Impfstoffforschung positiv gestimmt zu sein. Zusätzlich sorgten China und Japan mit positiven Wirtschaftsdaten und der Ankündigung eines neuen Freihandelsabkommens in der Region für positive Impulse. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CureVac (WKN: A2P71U)

Zu Wochenbeginn gefragt bei Stuttgarter Anlegern bleiben die Impfstoffhersteller: So notiert CureVac am Montag als meistgehandelte Aktie um 9,2% höher. Das Tübinger Unternehmen hatte Ende letzter Woche angekündigt, eine Technologie entwickelt zu haben, um Impfstoffe für den Transport haltbarer zu machen. . 2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch das Mainzer Unternehmen BioNTech bleibt bei Stuttgarter Anlegern gefragt: Die Aktie steigt heute unter regem Handel um 3,1%. Im Wettlauf um einen Impfstoff liegt das Unternehmen vorne, bereits in diesem Jahr könnte es zu ersten Impfungen kommen. 3. va-Q-Tec (WKN: 663668)

Größter Gewinner unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart ist die Aktie des Würzburger Unternehmens va-Q-Tec. Der Anbieter von innovativen Dämmstoffen ist auf den temperaturoptimierten Transport von Medikamenten spezialisiert und könnte somit von einer steigenden Nachfrage im Bereich des Impfstoff-Transports profitieren. Die Papiere notieren heute fast 7% fester.

Börse Stuttgart TV

Auf der Suche nach einer nachhaltigen Geldanlage können "Nachhaltigkeitsratings" Orientierung schaffen. Wie genau diese funktionieren, warum sie die Börsenwelt verändern könnten und wie Anlegern profitieren - hier die Einschätzungen von Thomas Wüst, Geschäftsführer der valorvest Vermögensverwaltung im Gespräch. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=T3EGLLfyncE

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im heutigen Handelsverlauf nach anfänglichen Schwankungen zumeist im neutralen Bereich. Zum Wochenauftakt scheinen sich die Stuttgarter Derivateanleger noch uneins über die weitere Entwicklung beim DAX zu sein.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten gibt es in Stuttgart bei einem Call auf Varta. Hier liegen fast ausschließlich Kauforders vor. In der letzten Woche erhöhte der Batteriehersteller im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Heute gibt die Varta-Aktie 2,4% auf 112,20 Euro ab. 2. Knock-out Call auf RWE (WKN MC89MN)

Bei einem Knock-out-Call auf den Energieversorger RWE dominieren heute die Verkaufsorders. Scheinbar nehmen die Stuttgarter Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Die RWE-Aktie kämpft heute mit der 35 Euro Marke 3. Call auf Amazon (WKN TT2LX0)

Bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call auf Amazon die meisten Preisfeststellungen statt. Unser Händler führt in dem Optionsschein überwiegend Kauforders aus. Bei rund 2.652 Euro bewegt sich die Amazon-Aktie in etwa auf dem Niveau des Freitagschlusskurses.

