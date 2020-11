Dritte Generation führt Familienunternehmen Vebego in nächste Phase / Ton Goedmakers neuer CEO im Jahr 2021 (FOTO)

Voerendaal (ots) - Ton Goedmakers (40) wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum

CEO des Familienunternehmens Vebego ernannt. Er übernimmt diese Rolle von Ronald

Goedmakers (58), der 16 Jahre lang Vorstandsvorsitzender war. Ronald Goedmakers

bleibt auch weiterhin Vorstandsmitglied. In den kommenden Jahren wird Vebego

seine Organisation stärken, indem es aus vielen kleinen Unternehmen eine Reihe

von großen und starken Unternehmen bildet, um den Impact auf Kunden, Mitarbeiter

und Gesellschaft weiter zu erhöhen.



Vebego 2025





Die Vebego-Strategie ist auf Wachstum und Impact ausgerichtet. Der Grundsteindafür wurde in den vergangenen Jahren gelegt, so dass die Zeit für den nächstenSchritt reif ist. Dies geschieht sorgfältig und gut vorbereitet. In denkommenden Monaten wird Vebego an einem Entwurf für ein zukunftsfähigesUnternehmen arbeiten. Es wird ein unabhängiges, internationalesFamilienunternehmen mit einer begrenzten Anzahl starker und großer Unternehmensein.Ziel ist es, eine schlagkräftige Organisation aufzubauen, die sich aus starkenUnternehmen zusammensetzt und sich zu führenden Anbietern auf ihrem Marktentwickeln können. Dies macht die Vebego-Unternehmen noch attraktiver, um mitund für sie zu arbeiten, dank Unternehmergeist, intelligenter und flexiblerProzesse sowie größtmöglicher Kundenorientierung und Aufmerksamkeit fürMitarbeiter. Die Umstrukturierung konzentriert sich also voll und ganz aufweiteres Wachstum, Impact und effizientere Arbeit.ZeitrahmenNach einer Untersuchungsphase, die jetzt beginnt, wird in der ersten Hälfte desJahres 2021 entschieden, wie und in welchem Zeitrahmen die Umstrukturierung zugrößeren Unternehmen umgesetzt werden soll. Vebego strebt danach, diesen Prozessbis 2023 abzuschließen.Ton Goedmakers: "Es ist mir eine Ehre, in die Fußstapfen meines Großvaters,meines Vaters und meines Onkels treten zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf,auf dem aufzubauen, was wir in über 75 Jahren gemeinsam erreicht haben. Durchdie Stärkung unserer Unternehmen bereiten wir Vebego auf die Zukunft vor. Wirwollen wachsen und einen Mehrwert für unsere Kunden und die Gesellschaftschaffen, indem wir allen unseren Mitarbeitern eine sinnvolle Arbeit bieten."Ronald Goedmakers: "Mit dieser Änderung gewährleisten wir die Kontinuität desFamilienunternehmens. Mit Ton Goedmakers wird bald die dritte Generation derFamilie Vebego leiten. Gemeinsam gehen wir den Schritt in die nächsten 75 Jahre.Damit sind die Zukunft und das weitere Wachstum des Familienunternehmens inguten Händen."Verstärkung des VorstandsVebego verstärkt darüber hinaus zum 1. Januar seinen Vorstand mit Giuseppe