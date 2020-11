Wipro und SNP SE schließen strategische Partnerschaft, um die Unternehmenstransformation ihrer Kunden weltweit zu beschleunigen

Bengaluru, Indien und Heidelberg, Deutschland - 16. November 2020: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685; NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, und SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformation und automatisierte Datenmigration, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer Unternehmenstransformation zu unterstützen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Wipro die Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) von SNP und den BLUEFIELD(TM)-Ansatz nutzen, um Kunden weltweit eine flexible, schnelle und sichere Migration nach SAP S/4HANA(R) zu ermöglichen. Anhand vordefinierter Szenarien ermöglicht die Plattform Unternehmen, den optimalen Transformationsansatz zu ermitteln und zu simulieren, wodurch der Aufwand reduziert und die Vorhersehbarkeit der Ergebnisse erhöht wird. Beide Unternehmen werden außerdem ein "Transformation Competence Center" aufbauen, in dem Berater von Wipro in der Anwendung des Transformationsansatzes BLUEFIELD(TM) powered by CrystalBridge(R) geschult werden und die entsprechende Zertifizierung erhalten.

Michael Eberhardt, Chief Operating Officer, SNP Schneider-Neureither & Partner SE, erläuterte: "Wir arbeiten seit über drei Jahren eng mit Wipro zusammen und haben mehrere komplexe Transformationsprojekte in verschiedenen Branchen auf unterschiedlichen Kontinenten erfolgreich umgesetzt. Mit dieser strategischen Partnerschaft festigen wir unser gegenseitiges Vertrauen und unsere gemeinsamen Bemühungen, agile und sichere Transformationsprojekte zu gewährleisten."