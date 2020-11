Neustadt a. d. W. (ots) - Neue Heizung, neue Fenster, Wärmedämmung: Wer sein

Haus energetisch saniert, schont die Umwelt - und spart Steuern. Denn seit dem

1. Januar 2020 lassen sich für energetische Sanierungsmaßnahmen am eigenen Haus

bis zu 40.000 Euro steuerlich absetzen. Doch welche Bau-Maßnahmen gelten als

energetische Sanierung? Wie viel Energie kann man durch eine energetische

Sanierung sparen? Und wie setzt man die Kosten dafür ab? Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) mit fünf wichtigen

Fakten.



1. Die energetische Sanierung eines Hauses bedeutet...





... erstens, dass der Energieverbrauch für Heizung, Warmwasseraufbereitung oderStromversorgung durch bestimmte Baumaßnahmen gesenkt wird. Und zweitens, dassweniger konventionelle und mehr erneuerbare Energien genutzt werden. Insgesamtsinkt damit nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern es verringern sich auch dieKosten für Immobilienbesitzer und Mieter.2. Als energetische Sanierungsmaßnahmen gelten:- Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken,- Erneuerung der Fenster oder Außentüren,- Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,- Erneuerung einer Heizungsanlage oder Optimierung bestehender Heizungsanlagen,- Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- undVerbrauchsoptimierung.3. Mit energetischer Sanierung Energiekosten sparenDie Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat berechnet, dass derEnergieverbrauch durch energetische Modernisierung um 22 Prozent sinkt. Die KfWbezieht sich bei ihren Berechnungen auf die Energie-Einsparung in 275.000Wohnungen, die im Jahr 2017 durch KfW-Förderkredite energetisch saniert wurden.Konkret konnten 1.441 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) eingespart werden. EineGWh entspricht einer Millionen Kilowattstunden (KWh). Zum Vergleich: Mit derEnergiemenge einer KWh kann man zum Beispiel ungefähr 25 Minuten Staubsaugenoder etwa eine Pizza im Backofen zubereiten.Wie viel Energie in einem Haus oder einer Wohnung durch energetischeSanierungsmaßnahmen gespart werden kann, liegt unter anderem am Zustand, an derBausubstanz und an der Größe.Das Bundeswirtschaftsministerium bietet einen Sanierungskonfigurator an, umanhand dieser und anderer Faktoren die individuellenEnergie-Einsparungsmöglichkeiten für Ihre Immobilie zu berechnen:http://www.sanierungskonfigurator.de/ .4. Insgesamt 40.000 Euro für energetische Sanierung lassen sich absetzen...... und zwar verteilt über drei Jahre: In dem Jahr, in dem die energetische