Die Eilmeldung über einen weiteren Impfstoffkandidaten aus dem US-Biotechnologieunternehmen Moderna beflügelt die Börsen derzeit sichtlich, ein Blick auf den Kursverlauf des Unternehmens seit Anfang dieses Jahres weist eine positive Tendenz auf, innerhalb dieser ein Rekordhoch bei 95,21 US-Dollar im Juli markiert werden konnte. Die letzten Wochen über konsolidierte das Wertpapier zwar, hat aber in der abgelaufenen Handelswoche bereits wieder deutlich zugelegt und steuert direkt seine Sommerhochs an. Die heutige Meldung könnte der Aktie jetzt aber weiteren Auftrieb geben und sie vielleicht sogar auf ein frisches Rekordhoch aufwärts drücken.

Erholung schreitet voran

Die deutlichen Kursgewinne aus der Vorwoche könnten zu Beginn dieser Woche weiter ausgebaut werden, ein direkter Kursanstieg an die Rekordstände von 95,21 US-Dollar aus Juli dieses Jahres erscheint vor dem Hintergrund der positiven Nachrichtenlage möglich. Darüber sind weitere Ziele um 100,00 US-Dollar und höher zu suchen. Angesichts der großen Nachfrage nach den Papieren dürfte es schwierig werden, entsprechende Long-Instrumente hierauf zu finden. Dafür aber könnte man sich durchaus in dem Wertpapier direkt beteiligen und an einem potenziellen Kurssprung partizipieren. Ein unerwarteter Rückfall unter 80,00 US-Dollar würde dagegen einen Rücksetzer zurück auf die diesjährige Aufwärtstrendlinie um 72,00 US-Dollar fokussieren. Handfeste Verkaufssignale treten aber erst unterhalb von 65,00 US-Dollar auf und dürften das Papier in Richtung des EMA 200 bei 58,11 US-Dollar abwärts drücken.