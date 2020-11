FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Nachricht über einen möglicherweise weiteren effektiven Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sind am Montag die Kurse der bisherigen Profiteure und Verlierer der Corona-Krise getrennte Wege gegangen.

Der europäische Reisesektor zog am Mittag um 2,8 Prozent an und verpasste einen Höchststand seit Anfang März nur knapp. Lufthansa setzten sich mit einem Plus von sieben Prozent an die Spitze des MDax . Papiere des Flughafenbetreibers Fraport gewannen sechs Prozent und die des Flugzeugbauers Airbus fünf Prozent. Tui -Aktien verteuerten sich in London sogar um zehn Prozent.