Von der Schneiderbüste zum Avatar (FOTO)

Bodelshausen (ots) - Verknüpfung von Technologie und Kreativität - wie Marc Cain

mit einer 3D-Designsoftware die nächsten Schritte in eine digitale Zukunft

macht.



Der Leorock aus Seide wirkt in jeder Hinsicht echt. Fast meint man die angenehme

Kühle des Stoffs zu spüren und das leise Rascheln zu hören, wenn die

Seidenqualität beim Gehen die Beine umspielt. Ein Mausklick und der Leorock

erhält einen kontrastfarbigen Bund. Noch ein Klick und das Leomuster ändert die

Farbigkeit. Auf einmal sieht das Outfit ganz anders aus. Die Looks werden in

kürzester Zeit mittels einer 3D-Designsoftware und Avataren zum Leben erweckt -

digitale Handwerkskunst vom Feinsten, die Prozesse vereinfacht und Arbeitsweisen

nachhaltig verändert.





Die digitale Transformation schreitet mit großen Schritten voran - und bei MarcCain nicht erst seit den neuen Herausforderungen im Jahr 2020. Das Unternehmenhat bereits 2016 eine 3D-Designsoftware eingeführt, die es ermöglicht, in derProduktentwicklung ganz neue Wege zu beschreiten. Neueste Technologie undKreativität schließen sich dabei keinesfalls aus, sondern werden so optimalmiteinander verknüpft. Mit der innovativen Software und den Avataren lassen sichneue Ideen und Trends schneller umsetzen und die Vielfalt der Entwürfe in denverschiedensten Varianten abbilden. Außerdem verspricht die neue3D-Visualisierung mehr Effizienz, denn die zeitaufwendige Anfertigung vonverschiedenen Schnittmustern entfällt.Aufgrund des hohen Qualitätsanspruchs werden die 3D-Simulationen in Kooperationmit Softwareanbietern und Hochschulen ständig weiterentwickelt und optimiert, umsie noch besser an die spezifischen Marc Cain Ansprüche anzupassen. Schon jetztsind mit der 3D-Designsoftware nicht nur Abbildungen umsetzbar, sondern auchanimierte Sequenzen mit bewegten Avataren. Die Marc Cain Designer können so zumBeispiel sehen, wie sich die Materialität und Farbigkeit eines weich fließendenSeidenkleids in dynamischen Bewegungen verhält. Auch die Endverbraucher werdeneines Tages von den neuen Möglichkeiten profitieren: Sie können zukünftig imOnlineshop ein Modell von allen Seiten betrachten und sogar das Innenleben einesKleidungsstücks erkunden.Avatare spielen eine große Rolle bei Marc Cain. Schon bei der ersten digitalenFashion Show im August 2020 kam zu Beginn des Films ein dreidimensionaler Avatarzum Einsatz. Außerdem ist es Katja Foos, Director Design bei Marc Cain gelungen,sie zu emotionalisieren: Mit schnellen, wenigen Zeichenstrichen trägt der Avatarnicht nur einen Overall, sondern erhält zusätzlich eine spiegelnde Sonnenbrille,pinkfarbenen Lippenstift und einen gebundenen Zopf - so wird aus dem bekleideten