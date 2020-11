Pressemitteilung zum vbw Index Herbst 2020

München (ots) -



- vbw Index weiterhin auf extrem niedrigem Niveau von 64 Punkten

- Wirtschaftliche Lage gegenüber Tiefpunkt im Frühjahr stabiler

- Aufholprozess ist gebremst, Unsicherheit durch steigende Infektionszahlen sehr

groß

- Bayerischer BIP-Rückgang 2020 um 6,5 Prozent, sofern Teil-Lockdown auf

November beschränkt bleibt, bei längerem Lockdown BIP-Rückgang um7 Prozent

befürchtet



"Die bayerische Wirtschaft befindet sich aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin

in einer extrem schwierigen Lage. Der vbw "Weißbier-Index" der bayerischen

Wirtschaft ist mit 64 Punkten zwar etwas höher als im Frühjahr 2020 (51 Punkte),

aber das ist nach wie vor ein extrem niedriger Wert. Das Normalniveau des Index

liegt bei 100 Punkten. Die leichte Verbesserung ist in erster Linie auf den

Anstieg der Prognoseindizes zurückzuführen: Der Prognose-Index "Wachstum" stieg

von 35 Punkten im Frühjahr 2020 auf 92 Punkte, während der Prognose-Index

"Beschäftigung" von 34 auf 67 Punkte kletterte", sagte Wolfram Hatz, Präsident

der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., bei der Vorstellung des

vbw Index Herbst 2020.





"Diese Verbesserung überrascht mich nicht: Je schlechter die Lage, desto eherrechnet man mit einer Erholung", so vbw Präsident Hatz und ergänzt: "DieHoffnung auf eine Besserung ist trügerischer als die tatsächliche Situation."Der Lage-Index "Wachstum", der die aktuelle Geschäftslage widerspiegelt, ist mit55 Punkten nochmal geringfügig schlechter als im Frühjahr dieses Jahres mit 58Punkten. Negativ entwickelt hat sich auch der Lage-Index "Beschäftigung". Ersank von 78 auf 43 Punkte, weil der Arbeitsmarkt mit Verzögerung auf diekonjunkturellen Entwicklungen reagiert."Sofern der Teil-Lockdown auf den November begrenzt bleibt, gehen wir für dasJahr 2020 von einem BIP-Rückgang für Bayern um 6,5 Prozent aus. Falls derLockdown verlängert wird, ist mit einem BIP-Rückgang von 7 Prozent zu rechnen.Auch wenn über den Sommer eine Erholung eingesetzt hat, wird der wirtschaftlicheAufholprozess in Bayern und Deutschland durch den coronabedingten Anstieg derInfektionen gebremst. Die Unsicherheit der bayerischen Unternehmen ist auchaufgrund der stark gewachsenen Infektionszahlen im Ausland sehr groß. Dasbelastet unsere außenhandelsorientierte Wirtschaft. Auf fast allen Exportmärktensteht vor unseren Ausfuhren ein dickes Minus. Das Vorkrisenniveau werden wirinsgesamt erst im Jahr 2022 erreichen, in manchen Branchen sogar später", so vbwPräsident Hatz weiter."Wir unterstützen den Teil-Lockdown der Bundes- und Staatsregierung. Wenn wirdie Infektionszahlen nicht in den Griff bekommen, wird es die Menschen und dieWirtschaft noch viel härter treffen. Daher fordern wir ein Belastungsmoratoriumfür die Wirtschaft. Ich warne davor, die Corona-Krise als politisches Argumentfür einen Umbau der sozialen Marktwirtschaft hin zu mehr Regulierung zumissbrauchen. Zusätzliche Regulierung wie ein Sorgfaltspflichtengesetz oder einallgemeines Recht auf Home Office lehnen wir entschieden ab. Es darf keineSteuererhöhungen für Arbeitnehmer, Unternehmer und Unternehmen geben. Mit Blickauf die anstehenden Tarifverhandlungen in vielen Branchen gilt: Die Unternehmenkönnen keine weiteren Steigerungen bei den Arbeitskosten vertragen, vielmehrsind sie auf Liquiditätssicherung angewiesen. Wenn wir weiterhin alleverantwortungsvoll handeln, wird Bayern auch künftig der Corona-Pandemie trotzenkönnen", sagte vbw Präsident Hatz.Übersicht Entwicklung vbw Index:02/2020 01/2020 02/2019 01/2019vbw Index gesamt: 64 51 99 120Lage-Index Wachstum: 55 58 112 132Prognose-Index Wachstum: 92 35 81 106Lage-Index Beschäftigung: 43 78 117 133Prognose-Index Beschäftigung: 67 34 87 111Eine grafische Darstellung des vbw Index finden Sie unter:http://www.vbw-bayern.de/vbw-index