Waiblingen (ots) - STIHL wird klimaneutral



- STIHL wird in Deutschland ab 2021 klimaneutral

- Internationale Produktionsstandorte folgen 2022, Vertriebsgesellschaften ab

2023

- Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 40 Prozent bis 2030 geplant



STIHL arbeitet an dem Vorhaben, weltweit keinen CO2-Fußabdruck mehr zu

hinterlassen. Dazu hat das Unternehmen nun mit seiner Klimastrategie die

Leitplanken für das kurz-, mittel- und langfristige Handeln zum Klimaschutz

festgelegt. In einem ersten Schritt werden ab dem Jahr 2021 alle Werke in

Deutschland und die Vertriebszentrale in Dieburg klimaneutral gestellt. Im Fokus

stehen dabei die unmittelbar beeinflussbaren direkten und indirekten

CO2-Emissionen (Scope 1 und 2 gemäß Greenhouse Gas Protocol). So wird künftig

der gesamte Strombedarf durch den Bezug von 100 Prozent Grünstrom gedeckt.

Kurzfristig nicht vermeidbare CO2-Emissionen kompensiert STIHL durch die

Unterstützung internationaler Klimaschutzprojekte, die mit dem international

anerkannten und unabhängigen Qualitätslabel, dem "Gold Standard", zertifiziert

sind. Langfristig werden die entstehenden Emissionen durch nachhaltige

Energieeffizienzmaßnahmen weiter verringert und die Eigenerzeugung von grüner

Energie deutlich ausgebaut, um damit die CO2-Kompensationsmenge kontinuierlich

zu reduzieren.









"STIHL als nachhaltig agierendes Familienunternehmen ist sich seiner

Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Wir bekennen uns zum Ziel des

Pariser Klimaabkommens, die globale Erderwärmung auf unter 2° Celsius zu

begrenzen. Mit unserer Klimastrategie möchten wir unseren Teil dazu beitragen

und bauen unsere Klimaschutzaktivitäten aus", so Dr. Michael Prochaska, Vorstand

Personal und Recht und bei STIHL u.a. zuständig für den Bereich Nachhaltigkeit.

Nach STIHL Deutschland - mit rund 40.000 Tonnen CO2 der Hauptemittent der STIHL

Gruppe - folgen 2022 alle weiteren Produktionsgesellschaften im Ausland:

Österreich, Schweiz, China, USA, Brasilien und auf den Philippinen. Die

Vertriebsgesellschaften rund um den Globus werden ab 2023 bis spätestens 2028

sukzessive in die Klimabilanz integriert. Für die Emissionen in den vor- und

nachgelagerten Prozessen (Scope 3) außerhalb der eigentlichen

Unternehmenstätigkeit von STIHL evaluieren wir derzeit die Reduktionspotenziale

mit dem ehrgeizigen Anspruch, diese deutlich vor 2050 klimaneutral zu gestalten

und damit den Zeitplan des Pariser Klimaabkommens früher zu erfüllen.



Die Pfeiler der Klimaneutralität



Die STIHL Klimastrategie stützt sich auf folgende Pfeiler:



Grünstrom : Künftig bezieht STIHL in Deutschland ausschließlich "grünen Strom",







