Life Fitness führt zwei neue Rudergeräte in wachsendes Portfolio von Leistungstrainingsgeräten ein

Heat Row und Heat Performance Row ermöglichen es den Trainierenden, für jede Intensitätsstufe in jeder Umgebung zu trainieren

Bei der Life Fitness Heat Row liegt der Schwerpunkt auf der Benutzerfreundlichkeit mit Schnellspann-Fußriemen mit Ratsche und einem 300-Grad-Widerstandsregler, der von der Fangposition aus zugänglich ist. Der Widerstand wird durch Luft und magnetische Überlagerung gewährleistet und bietet einen größeren Widerstandsbereich, um Anfängern bis hin zu jenen, die anaerobe Ausbrüche suchen, entgegenzukommen. Die intuitiven Funktionen von Heat Row ermöglichen es den Ausbildern auch, eine Kleingruppenschulung mit einfacher Programmierung für alle Ausbilder zu optimieren.

Die Life Fitness Heat Performance Row enthält alle Funktionen der Heat Row, aber mit einer verbesserten digitalen Erfahrung, die für das Elitetraining entwickelt wurde. Die aufgerüstete WattRate TFT-Konsole bietet den Anwendern präzises Feedback und Programmierung mit den Anzeigeoptionen Training, Vergleich und Technik. Programme wie Race a Distance oder Race a Friend nutzen die spielerische Motivation von Trainierenden auf unterhaltsame und einnehmende Weise. Die Heat Performance Row umfasst auch Steuertasten am Griff zum schnellen Wechseln der Anzeige auf der Konsole.

„Mit den neuen Heat Rowers wollten wir stromlinienförmige Leistungsruderer schaffen, die die Sportler dazu inspirieren, ihre Grenzen zu überschreiten", sagte Dan Wille, weltweiter Vizepräsident für Marketing und Produktentwicklung bei Life Fitness. „Wir sind stets bestrebt, den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, und das bedeutet, dass wir neue Produkte entwickeln, die sich an den Top-Ausbildungstrends orientieren. Leistungstraining in Kombination mit dem Einsatz von Rudergeräten erfreut sich bei Einzelpersonen und in Gruppen immer größerer Beliebtheit. Wir wollten eine qualitativ hochwertige Lösung mit einer auffälligen Ästhetik entwickeln, um das Rudererlebnis auf die nächste Stufe zu heben, und die Heat Rowers leisten dies."

Die modernen und leistungsstarken Heat Performance Row und Heat Row sind so konzipiert, dass sie Trainer aller Niveaus in jeder Trainingsumgebung motivieren. Um die Life Fitness Heat Rowers zu erkunden, hier klicken.

Informationen zu Life Fitness

Life Fitness ist weltweit führend bei kommerziellen Fitnessgeräten, Spieltischen und -einrichtungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt seine Kraft- und Herz-Kreislauf-Geräte, Billardtische und Zubehör sowie Spielzimmermöbel unter den Markennamen Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT und Brunswick Billiards. Seine Ausrüstung wird in 166 Länder geliefert. Der Hauptsitz von Life Fitness befindet sich außerhalb von Chicago in Rosemont, Illinois. Weitere Informationen über Life Fitness-Produkte und -Dienstleistungen finden Sie unter www.lifefitness.com.

