Wien (APA-ots) - Drei hält auch im zweiten Lockdown Österreich in Verbindung. Alle Drei Shop werden vorläufig bis maximal 19:00 geöffnet bleiben. Die Samstagabend veröffentlichte Verordnung des Gesundheitsministeriums sieht für "Anbieter von Telekommunikation" eine entsprechende Ausnahme vor.



"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Shops, an der Hotline und im Netz-Team leisten jetzt Außergewöhnliches, damit die Services von Drei wie schon während des ersten Lockdowns weiterhin verfügbar bleiben. Als Betreiber kritischer Infrastruktur arbeiten wir eng mit den Behörden und Fachleuten zusammen, um das Infektionsrisiko für unsere Teams und unsere Kunden so gering wie möglich zu halten", so Drei CEO Jan Trionow.