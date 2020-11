Diese Quartalszahlen können sich sehen lassen! Vor allem, da Excellon Resources die Kosten deutlich drücken kann.

Dass Excellon diese deutliche Verbesserung präsentieren kann, beruht darauf, dass man auf der Silbermine Platosa in Mexiko ein Rekordvolumen an Erz verarbeitet, exzellente Gewinnungsraten erzielte und gleichzeitig die Kosten reduzieren konnte, während parallel die Edelmetallpreise stiegen, so Herr Cahill weiter.

So konnte Excellon dann im Zeitraum von Juli bis Ende September den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 56% auf 9,7 Mio. Dollar steigern. Der Bruttogewinn, so das Unternehmen weiter, betrug im abgelaufenen Quartal 2,5 Mio. Dollar nach einem Verlust von 1 Mio. Dollar im dritten Quartal 2019. Den Nettoverlust des Quartals gab Excellon mit nur noch 1 Cent pro Aktien an, nachdem es im Vorjahr noch 14 Cent pro Aktie waren.

Während in den drei Monaten bis Ende September die Produktion auf Platosa um 23% auf 524.312 Unzen Silberäquivalent zulegte, stieg dem Unternehmen zufolge der Absatz um 31% auf 485.841 Unzen Silberäquivalent. Gleichzeitig aber, und das sind unserer Ansicht nach wirklich gute Neuigkeiten, sanken die Gesamt-Cashkosten (netto der Beiprodukte) um 31% auf 12,60 USD pro Unze Silber. Die all-in sustaining costs (AISC) pro Unze Silber gingen gegenüber dem Vorjahr sogar um 34% auf 18,92 USD zurück. Im dritten Quartal 2019 hatten sie nämlich noch bei 28,46 USD je Unze gelegen!

Wie Excellon zudem bekanntgab, wuchs das Nettobetriebskapital zum 30. September 2020 auf 10,5 Mio. Dollar an. Dieses hatte zu Dezember 2019 noch bei 7,6 Mio. Dollar gelegen. Cash und verkaufsfähige Wertpapiere beliefen sich zu Ende des Quartals auf 10,1 Mio. USD und nach Ausgabe einer Wandelanleihe sowie der Rückzahlung eines Kredits in Höhe von 6 Mio. USD verbesserte sich die Liquidität des Unternehmens auf 17,91 Mio. Dollar.

Fazit:

Excellon Resources (WKN A2QEQZ / NYSE EXN) hat unserer Ansicht nach ein exzellentes drittes Quartal hingelegt! Während Produktion und Metallpreise stiegen, konnten die Kosten bereits substanziell gesenkt werden. Da das Unternehmen nach Ende des Quartals zudem den erfolgreichen Übergang zu einem privaten Stromlieferanten melden konnte, von dem man sich noch einmal eine deutliche Reduzierung der operativen Kosten verspricht, könnten die nächsten Quartale, glauben wir, bei anhaltend starken Edelmetallpreisen und einer anhaltend guten operativer Performance auf der Platosa-Mine noch besser ausfallen.

Hinzu kommt, dass Excellon auch an der Explorationsfront Druck macht. Nicht nur auf Platosa selbst drehen sich die Bohrer, das Unternehmen ist auch bereits auf dem Silver City-Projekt in Deutschland aktiv und plant in naher Zukunft auf dem Oakley-Projekt tätig zu werden. Sollte man dabei fündig werden, halten wir eine positive Entwicklung auch im Aktienkurs für wahrscheinlich.

Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden, wie es mit diesem vielversprechenden Silber-Play weitergeht. Wir weisen dabei darauf hin, dass Investitionen im Rohstoffsektor immer riskant sind und Anleger dies auch in diesem Fall berücksichtigen sollten.

Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Excellon Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Excellon Resources beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Excellon Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Excellon Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Excellon Resources entlohnt.