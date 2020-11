Hamburg (ots) - Der next media accelerator (NMA) ist Teil zweier EU-Projekte ,

die beide im Herbst 2020 starten: MediaFutures

(https://cordis.europa.eu/project/id/951962) und STADIEM

(https://cordis.europa.eu/project/id/957321) . Das Ziel der beiden über drei

Jahre laufenden Programme ist es, Medieninnovation in ganz Europa voranzutreiben

und die Vernetzung über nationale Grenzen hinaus auszubauen und zu stärken.



NMA Managing Partner Nico Lumma: "Der next media accelerator ist integraler Teil

der europäischen Medien-Innovationslandschaft und stärkt diese Position mit den

EU-Projekten weiter. Wir freuen uns, für GründerInnen und etablierte Player am

Markt neue Perspektiven zu schaffen."







Digitalisierung und Innovation auf die Agenda eines jeden europäischen

Medienhauses gehören", ergänzt NMA Managing Partner Meinolf Ellers .



Beide Projekte sind Teil des großen EU Research- und Förderprogramms Horizon

2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020) . Im Detail

sprechen die Projekte unterschiedliche Zielgruppen an: Bei MediaFutures liegt

der Schwerpunkt auf Daten geriebenen Medieninnovationen . Hier sind sowohl

Startups als auch Künstler*innen aufgerufen, sich für die Förderprogramme zu

bewerben.STADIEM hingegen richtet sich an Startups und SmEs, die ihre innovative

Medienprojekte europaweit testen und implementieren wollen.



MediaFutures Projekt



Das MediaFutures Projekt (https://www.linkedin.com/company/mediafutures/) hat

sich zum Ziel gesetzt, einen europäischen Innovation Hub für die

Wertschöpfungskette in den Medien erschaffen. Besondere Schwerpunkte dabei sind

die Nutzung von wissenschaftlichen Daten und die Verknüpfung von Kunst und

Entrepreneurship. In den drei Jahren der Laufzeit gibt es drei Open Calls, bei

denen sich sowohl Startups als auch Künster*innen mit ihren Projekten bewerben

können. Der NMA ist bei MediaFutures federführend dafür zuständig, die Projekte

von Startups sowie Ideen, bei denen Startups und Künstler*innen zusammenarbeiten

mit einem eigens dafür entwickelten Accelerator-Programm voranzutreiben. Die

Startups profitieren dabei von dem großen Netzwerk des NMA sowie den MentorInnen

und BeraterInnen. Der erste Open Call findet von November 2020 bis Ende Januar

2021 statt. Das Programm beginnt im Frühjahr 2021.



Neben dem NMA unterstützen neun weitere Organisationen die Implementierung des

Projektes, das am ersten September 2020 gestartet ist. Institut de Recherche et Seite 2 ► Seite 1 von 2



