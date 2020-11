UBS belässt Axa auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Axa von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Wertentwicklung der Aktie sei schwer zu erreichen, solange die Unsicherheiten bezüglich der Dividendenzahlungen weiter bestünden, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem Kapitalmarkttag Anfang Dezember könnte der französische Versicherer für mehr Klarheit in puncto Ausschüttungspolitik sorgen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 19:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 19:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AXA Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de