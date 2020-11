INDEPENDENT RESEARCH belässt NORDEX AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum dritten Quartal von 14,10 auf 17,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Ein Sonderertrag habe dem Hersteller von Windkraftanlagen gerettet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des Marktwachstums habe Nordex in den vergangenen Jahren keine nachhaltigen Gewinnsteigerungen erzielt, beziehungsweise sei nicht durchgängig profitabel gewesen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 09:30 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 11:20 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Nordex Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de