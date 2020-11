ADKA-Präsidium gewählt / Dr. Thomas Vorwerk ist neuer Präsident (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) hat einen

neuen Präsidenten: Dr. Thomas Vorwerk vom KRH Klinikum Region Hannover. Bisher

als 1. Vizepräsident aktiv, tritt er die Nachfolge von Professor Dr. Frank Dörje

aus Erlangen an, der nun, gemäß ADKA-Regularien, 2. Vizepräsident ist. Der neue

Präsident wurde bei der Online-Mitgliederversammlung am 14. November 2020 im

Rahmen des Präsidialzyklus ernannt.



Als neuer 1. Vizepräsident wurde Kim Green von der Apotheke des

Universitätsklinikums Heidelberg gewählt. Turnusgemäß scheidet Almut Weygand aus

Hildesheim aus dem Präsidium aus. Daneben gehören der neu gewählte Schatzmeister

Dr. Nils Pollak aus Würzburg und der wiedergewählte bisherige Schriftführer Dr.

Jochen Schnurrer aus Essen dem fünfköpfigen ADKA-Präsidium an.







Krankenhausmanagern zu verdeutlichen, welchen großen, bisher oft unterschätzten

Nutzen sowohl Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker, als auch die

Krankenhausapotheken in der stationären Arzneimitteltherapie haben - einem der

wesentlichen Kernprozesse jedes Krankenhauses. "Wer das erkannt hat, wird

Krankenhausapotheken fördern und entwickeln, anstatt sie zu schließen. Er wird

die Rolle von Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapothekern in der

Qualitätssicherung der Arzneimitteltherapie stärken und er wird auf den

geschlossenen Medikationskreislauf setzen: das Closed Loop Medikation

Management.", so Vorwerk nach seiner Ernennung.



