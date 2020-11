Great Atlantic durchschneidet sichtbares Gold in erstem Bohrloch 2020 in Zone Jacklyn North – Analyseergebnisse für Zentrum von Neufundland noch ausstehend

Vancouver (British Columbia), 16. November 2020. Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) („Great Atlantic“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sichtbares Gold im ersten Bohrloch des Phase-2-Diamantbohrprogramms im Herbst 2020 in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise durchschnitten hat, das sich im Goldgürtel im Zentrum von Neufundland befindet. Das erste Bohrloch des Programms (GP20-146) wurde in der Zone Jaclyn North gebohrt und erprobte die Fortsetzung der goldhaltigen Quarzerzgänge entlang des Streichens in Richtung Osten. Das Bohrloch durchschnitt Quarzerzgänge / Intervalle mit Quarzerzgängen (+/– Carbonat) mit einer Sulfidmineralisierung. Sichtbares Gold ist in einem Quarzerzgang zu erkennen.