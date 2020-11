Rock Tech und Avalon unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Kooperation bei der Entwicklung einer gemeinsamen Anlage für die Lithiumsulfat-Produktion in Thunder Bay

Vancouver, BC, Kanada – 16. November 2020 – Rock Tech Lithium Inc. (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech”) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung („Absichtserklärung”) mit Avalon Advanced Materials Inc. („Avalon”) (TSX: AVL) zur Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit einer gemeinsam betriebenen Anlage zur Verarbeitung von Lithiumsulfat in Thunder Bay, Ontario, abgeschlossen hat. Diese Anlage wäre für die Verarbeitung von Lithium-Mineralkonzentraten aus den zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumlagerstätten sowohl von Rock Tech als auch von Avalon und deren Umwandlung in Lithiumsulfat ausgelegt, ein chemisches Vorprodukt von Lithiumhydroxid.