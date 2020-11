BANK OF AMERICA (BOFA) belässt Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Delivery Hero angesichts drohender Bedingungen der koreanischen Wettbewerbshüter für eine Genehmigung des Gemeinschaftsunternehmens mit Woowa von 130 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der Attraktivität des Deals wäre ein verlangter Verkauf von Yogiyo ein Rückschlag, schrieb Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer am Montag vorliegenden Studie. Der dadurch ausgelöste Kursrücksetzer bringe aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit mit sich./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 01:00 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Delivery Hero Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de