Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet 7,00%-ACTAQUA-Anleihe (A3H2TU)

„Green Bond“ für Fondsportfolio – der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die neue 7,00%-Anleihe der ACTAQUA GmbH mit (WKN A3H2TU) im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Die Anleihe wird derzeit qualitativen Investoren via Privatplatzierung angeboten.

7,00%-ACTAQUA-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die nicht nachrangige und besicherte Anleihe der ACTAQUA GmbH mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem Angebotsvolumen bis zu 10 Mio. Euro in einer ersten Tranche ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 01.12.2020 bis zum 01.12.2025. Die Anleihe wurde von der Nachhaltigkeitsratingagentur imug als „Green Bond“ eingestuft. Eine Einbeziehung der Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist geplant.