Zur Rose Group: Zuschlag für E-Rezept-Fachdienst durch gematik erteilt - Zur Rose-Tochter eHealth-Tec als IBM-Partner dabei

Zuschlag für E-Rezept-Fachdienst durch gematik erteilt - Zur Rose-Tochter eHealth-Tec als IBM-Partner dabei



Die eHealth-Tec GmbH, eine deutsche Tochter der Schweizer Zur Rose-Gruppe, hat sich als Partner der IBM Deutschland GmbH an der Ausschreibung der gematik, der Softwaredienstleisterin des deutschen Bundesgesundheitsministeriums, für die «Bereitstellung von Entwicklungsleistungen, Rechenzentrum-Infrastruktur, System-Hardware und Software im Rahmen der Einführung des eRezepts» beteiligt. Die gematik hat heute bekanntgegeben, dass IBM den Zuschlag für den E-Rezept-Fachdienst erhalten hat. Damit ist eHealth-Tec als IBM-Partner an der Umsetzung dabei. Dies beinhaltet die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur sowie den Betrieb und Support der Hard- und Software-Komponenten. Der E-Rezept-Fachdienst ist derart zu entwickeln und zu dimensionieren, dass das gesamte in Deutschland aufkommende E-Rezept-Volumen verarbeitet werden kann und weitere Ausbaumöglichkeiten bestehen.

Im Rahmen von strategischen Partnerschaften setzt eHealth-Tec als Technologieanbieter mit Krankenkassen und weiteren Partnern aus dem Gesundheitsbereich erfolgreich marktrelevante E-Rezept-Pilotprojekte um. Die gesammelten Erfahrungen als Systemanbieter für E-Rezept-Lösungen hat eHealth-Tec in die Bewerbung von IBM eingebracht. Die erfolgreiche Beteiligung an der Ausschreibung der gematik festigt die Rolle der Zur Rose-Gruppe als Vorreiter einer erfolgreichen Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland.

