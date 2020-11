CREDIT SUISSE belässt BNP PARIBAS auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat das Kursziel für BNP Paribas von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem Ende der Drittquartalssaison sehe er weiterhin deutliche Unterschiede innerhalb der Bankenbranche, was das Ergebniswachstum 2020 und das Dividendenpotenzial betreffe, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. BNP sei führend in Sachen Ergebnis und befinde sich auf dem Weg, einen nur 15- bis 20-prozentigen Rückgang beim Ergebnis je Aktie 2020 zu liefern. Die Dividende für 2020 sollte etwa 6,6 Prozent Rendite erbringen und zudem hält Peace auch eine Dividende für 2019 für möglich, falls die Aufsichtsbehörden dies genehmigen sollten./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 04:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BNP Paribas (A) Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de