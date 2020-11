CREDIT SUISSE belässt SIEMENS AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 140 Euro genannt. Analyst Andre Kukhnin passte in einer am Montag vorliegenden Studie diverse Faktoren in seinem Bewertungsmodell für den Industriekonzern an - und anderem wegen der zuletzt gestiegenen Bewertung von Wettbewerbern und Beteiligungen. Ein Investment in die Aktie sieht er weiter als vielversprechend an./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2020 / 23:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 04:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Siemens Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de