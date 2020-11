RedHill Biopharma hält Präsentation auf Deutschem Eigenkapitalforum 2020

TEL-AVIV, Israel und RALEIGH, N.C., Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) („RedHill“ oder das „Unternehmen“), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute bekanntgeben, dass Guy Goldberg, Chief Business Officer von RedHill, am Dienstag, den 17. November 2020, um 9:30 Uhr MEZ auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2020, einer der größten Investorenveranstaltungen in Europa, einen Unternehmensüberblick präsentieren und 1-zu-1-Investorenmeetings abhalten wird.

Eine Aufzeichnung der Präsentation wird für 30 Tage auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://ir.redhillbio.com .