Spindiag erhält EU-Marktzulassung für Rhonda Corona PCR-Schnelltest (FOTO)

Freiburg im Breisgau (ots) - - Erfolgreiche Zertifizierung des PCR-basierten

Schnelltests gemäß CE-IVD



- Mini-Labor liefert Ergebnisse in etwa 40 Minuten direkt am Point of Care



- Klinikum Stuttgart setzt Spindiags Rhonda ab dem ersten Tag ein





- Wirtschaftsministerin, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, besucht COVID-19Versorgungszentrum des Klinikum Stuttgart am 16. NovemberDie Spindiag GmbH, ein schnell wachsendes Medizintechnik-Startup, das einPoint-of-Care Testsystem zum Nachweis von bakteriellen und viralenKrankheitserregern entwickelt, gab heute bekannt, dass es das für denMarkteintritt erforderliche Bewertungsverfahren für seinen PCR-basierten CoronaSchnelltest erfolgreich abgeschlossen hat. Spindiags Rhonda Test wird nunschrittweise in Deutschland und weiteren EU-Ländern verfügbar sein, in welchendie CE-Kennzeichnung für In-vitro Diagnostika (CE-IVD) gilt. Einer der erstenStandorte des innovativen Tests ist das Klinikum Stuttgart, das zu den größtenund leistungsfähigsten Krankenhäusern in Deutschland gehört. Als COVID-19Versorgungszentrum der Metropolregion, nimmt das Klinikum Stuttgart, an dembereits über 100.000 Analysen auf SARS-CoV-2 durchgeführt wurden, eineherausgehobene Rolle in der Pandemiebewältigung durch Diagnostik und Therapie,ein. Gefördert wurde die Entwicklung des Rhonda Corona-Tests zu Beginn derPandemie mit einer Forschungsförderung an die Spindiag GmbH sowie Hahn-Schickardin Freiburg vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des LandesBaden-Württemberg in Höhe von sechs Millionen Euro. Wirtschaftsministerin, Dr.Nicole Hoffmeister-Kraut, besucht heute ab 13:30 Uhr das regionaleCOVID-19-Versorgungszentrum am Klinikum, um beim Ersteinsatz des von ihremMinisterium geförderten Corona PCR-Schnelltests anwesend zu sein.PCR-basierte Testverfahren gelten als Goldstandard in der Infektionsdiagnostik,und nehmen auch in der aktuellen Teststrategie der Bundesregierung eine zentraleRolle ein, denn mit ihnen lässt sich die Erbinformation und damit das SARS-CoV-2Virus in der Abstrichprobe einer Person direkt und sensitiv nachweisen, was einezuverlässige Hygieneentscheidung ermöglicht. Rhonda nutzt ein sehrverlässliches, zweistufiges PCR Analyseverfahren. Nur etwa 40 Minuten benötigtdas mobile Mini-Labor für ein Testergebnis, das mit robusten Leistungsdatenvergleichbar gut mit Laborstandards der PCR-Diagnostik ist. In einerumfangreichen Bestimmung der analytischen Leistungsdaten, wurde dieNachweisgrenze mit 7047 Kopien/mL bestimmt. In einer noch überschaubar großenBestimmung der Leistungsbewertung mit klinischen Proben, wurde eine Probe mehr