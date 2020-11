Biontech, Moderna, Va-Q-Tec – irre Entwicklung!

Liebe Abonnenten,

Moderna kommt mit Daten, die wir euch im Original mitgeben. Für Va-Q-Tec könnte die Rally erstmal beendet sein. Die Moderna-Konkurrenz muss man nun erstmal auch beobachten. Denn die Moderna-Daten sind stark. Die Wirksamkeit ist hoch und man hat wohl eine praktikablere Anwendung ( Kühlkette). Bei BionTech könnten nun Gewinnmitnahmen folgen…

MODERNA INC – PHASE 3 STUDY MET STATISTICAL CRITERIA WITH A VACCINE EFFICACY OF 94.5%

$MRNA | Moderna Covid-19 Vaccine Found 94.5% Effective In Analysis

MODERNA: VACCINE WON’T REQUIRE ONSITE DILUTION – BBG

MODERNA REPORTS LONGER SHELF LIFE FOR #COVID_19 VACCINE – BBG