12.11.2020 - Im Oktober rückte die Corona-Pandemie wieder in den Vordergrund, steigende Infektionszahlen führten zu Befürchtungen einer „zweiten Welle" und erneuten staatlichen Eingriffen in die Wirtschaftstätigkeit. Diese wurden primär in Europa auch vollzogen, in den USA stand eher die bevorstehende Präsidentschaftswahl im Vordergrund, in Asien scheint die Pandemie aktuell noch unter Kontrolle zu sein . Dies spiegelte sich auch in der Entwicklung an den Aktienmärkten, Europa erlitt deutliche Verluste, in den USA blieben diese moderat, Japan und Asien konnten sogar ein Plus vorweisen . Die Anleihenmärkte entwickelten sich analog, in Europa suchten die Anleger Zuflucht bei Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und auch High Yield Anleihen, in den USA und Asien war diese Nachfrage kaum gegeben. Gold bewegte sich seitwärts, Öl gab abermals deutlich nach, der EUR verbilligte sich leicht gegenüber dem USD.

Bei den Sektoren zeigte sich ein gemischtes Bild, beachtenswert waren die Technologietitel, die ausnahmsweise zu den Verlierern gehörten und wohl ihre vergangenen Kursgewinne verarbeiten müssen. Kurstreiber waren vor allem die Quartalsergebnisse, lediglich „gute" Zahlen wurden nicht belohnt, negative Überraschungen dafür überproportional abgestraft. Große Unternehmen wie SAP oder Vertex Pharmaceuticals mussten Tagesverluste über 20% hinnehmen. Die Gewinner waren vor allem in Asien zu finden, Sony und Fast Retailing glänzten, aber auch Google konnte sich vom Trend der restlichen Technologietitel absetzen. Generell können einige Unternehmen auch im aktuell gedämpften Wirtschaftsumfeld sehr gutes Geld verdienen, insbesondere diejenigen Unternehmen, welche von der zunehmenden Digitalisierung und der Bewegung hin zu „Remote­ Everything" profitieren . Auf der anderen Seite stehen die kapitalintensiven Industrieunternehmen und diejenigen, die für ihre Geschäftsmodelle direkte soziale Kontakte benötigen.