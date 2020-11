Den einen oder anderen Lichtblick gibt es allerdings und so scheint auch das Abwärtspotential in der gegenwärtigen Lage begrenzt zu sein.

Die Hängepartie am Ölmarkt setzt sich unverändert fort. Die nach wie vor zahlreich vorhandenen Belastungsfaktoren limitieren Brent C.O. (und auch WTI Oil) und kreieren eine schwierige Gemengelage. Den einen oder anderen Lichtblick gibt es allerdings und so scheint auch das Abwärtspotential in der gegenwärtigen Lage begrenzt zu sein.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Hierzu hieß es zuletzt unter anderem „[…] Und nicht zuletzt ist Brent C.O. auch charttechnisch unter Druck geraten. Der massive Widerstandsbereich 44,0 / 46,5 US-Dollar blieb „vernagelt“. Ein Ausbruch über die genannten Marken hätte womöglich noch einmal für frischen Wind sorgen können, so aber geriet Brent C.O. in Schieflage, als der wichtige Unterstützungsbereich um 40,0 US-Dollar aufgegeben werden musste. Wir hatten bereits in unserer letzten Kommentierung für diesen Fall einen Test der Zone 37 / 35 US-Dollar skizziert… Für Brent C.O. muss es nun zunächst darum gehen, zügig über die 40,0 US-Dollar zu laufen, um die Situation ein wenig zu entspannen. Sollte es sogar unter die 35,0 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.“



Brent C.O. lief in der Folgezeit die Zone 37 / 35 US-Dollar an. Zu einer Ausdehnung der Bewegung unter die 35 US-Dollar kam es nicht. Stattdessen bekam Brent C.O. Boden unter die Füße und drehte innerhalb des Kursbereiches wieder nach oben ab. Aus charttechnischer Sicht verhinderte der Ölpreis damit eine deutliche Verschärfung der Lage. Gleichzeitig erhöhte die Unterstützungszone durch den erfolgreichen Test ihre Relevanz und Tragfähigkeit. Nach dem Test der Zone 37 / 35 US-Dollar drehte Brent C.O. wieder nach oben ab und entwickelte hierbei durchaus beachtliche Bewegungsdynamik. Ein Versuch die zentrale Widerstandszone 44 / 46,5 US-Dollar auszuhebeln, scheiterte jedoch. Um den Kontakt zu diesem Widerstandsbereich nicht zu verlieren, sollte es für Brent C.O. nicht unter die 40 US-Dollar gehen. Kurzum: An der charttechnischen Ausgangslage hat sich somit nichts Gravierendes verändert. Brent C.O. muss über die 46,5 US-Dollar und darf nicht unter die 35 US-Dollar!

Die fundamentale Gemengelage bleibt weiterhin ambivalent. Schauen wir zunächst auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration), die die Situation in den USA verdeutlichen. Der aktuelle Bericht für die Woche zum 06.11. fiel durchwachsen aus. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 06.11. mit 488,7 Mio. Barrel an. Das ist ein Plus in Höhe von 4,3 Mio. Barrel gegenüber der Vorwoche. Marktakteure hatten im Vorfeld mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 488,7 Mio. Barrel liegt noch immer 6 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Die EIA gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 06.11. mit 10,5 Mio. bpd (barrels per day) und damit im Vergleich zur Vorwoche unverändert an.

Spannende Einblicke gab auch der Monatsbericht der International Energy Agency (IEA) für November, der kürzlich veröffentlicht wurde. Aufgrund der in Europa beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat die IEA ihre Erwartungen hinsichtlich der Ölnachfrage für 2020 noch einmal zurückgenommen. Ging sie im Oktober-Bulletin noch von einem Rückgang der globalen Ölnachfrage in 2020 (im Vergleich zu 2019) um „nur“ 8,4 Mio. bpd auf insgesamt 91,7 Mio. bpd aus, so prognostiziert sie im aktuellen November-Bericht einen Rückgang für 2020 in Höhe von 8,8 Mio. bpd auf 91,3 Mio. bpd. Die aktuellen IEA-Prognosen für 2021 sehen wieder einen Anstieg der Ölnachfrage gegenüber 2020 um 5,8 Mio. bpd auf 97,1 Mio. bpd vor. Im Oktober-Bulletin prognostizierte die IEA noch eine globale Ölnachfrage in Höhe von 97,2 Mio. bpd.

Kurzum: Der Ölmarkt sieht sich unverändert schwierigen Rahmenbedingungen gegenüber. Eine deutliche Belebung der Nachfrage ist wohl erst bei einer Normalisierung des (Wirtschafts)Lebens zu erwarten. Das Thema mögliche Förderkürzungen in 2021 dürfte unter anderem beim Treffen des OPEC+ Formats Ende November auf den Tisch kommen. Die charttechnisch relevanten Marken bei 46,5 US-Dollar bzw. 35 US-Dollar gilt es, zu beachten.