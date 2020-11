Die Aktie der Deutschen Bank steht unmittelbar davor, eine aus charttechnischer Sicht wichtige Weichenstellung zu vollziehen.

Die Aktie der Deutschen Bank steht unmittelbar davor, eine aus charttechnischer Sicht wichtige Weichenstellung zu vollziehen. Damit dieses Unterfangen gelingen kann, muss der Wert jedoch ein massives Widerstandscluster durchbrechen und einem solchen Vorstoß dann auch noch Nachdruck verleihen…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Deutschen Bank Aktie schlossen wir am 28.10. mit „[…]Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar. Es muss für die Aktie über die 8,4 Euro gehen, um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen und um den Weg in Richtung 9,0 Euro zu ebnen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation an den Aktienmärkten ist jedoch der Blick auf die Unterseite zu richten. Hier könnte ein Rutsch unter die 7,5 Euro eine Ausdehnung der Bewegung auf 6,8 Euro (letztes Verlaufstief) provozieren. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit hielt die Aktie den Druck auf der Oberseite hoch. Der Widerstandsbereich um 8,4 Euro konnte überwunden werden. Das seit Ende September laufende Erholungsszenario hat damit eine weitere wichtige Hürde nehmen können. Das frische Kaufsignal schob die Aktie in Richtung 9,0 Euro und damit an die eminent wichtige Widerstandszone 9,0 / 9,2 Euro heran. Bereits im Sommer arbeitete sich die Aktie an diesem Widerstandscluster vergeblich ab. Dieses verstellt der Deutschen-Bank-Aktie den Weg zum Februar-Hoch bei 10,3 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 9,2 Euro würde somit ein weiteres Kaufsignal installieren und das Februar-Hoch als potentielles Bewegungsziel in den Fokus rücken.

Seit dem Ende September bei 6,8 Euro markierten Zwischentief konnte die Aktie bereits um über 30 Prozent zulegen. Mit Blick auf diese beachtliche Kurssteigerung sind Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Wichtig ist, dass sich etwaige Rücksetzer idealerweise auf 8,4 Euro begrenzen. Sollte es hingegen unter die 7,5 Euro gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.