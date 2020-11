Restrukturierungsbedarf steigt stark an - Corona-Pandemie trifft die deutsche Wirtschaft (FOTO)

München (ots) -



- 86 Prozent der Restrukturierungsexperten rechnen mit deutlich mehr Fällen

- Größter Bedarf in der Tourismusbranche und Automobilwirtschaft erwartet

- Neuer Rechtsrahmen über präventive Restrukturierungsmaßnahmen kann Unternehmen

neuen Spielraum verschaffen



Die deutsche Wirtschaft hat mit der Covid-19-Pandemie die größte Krise seit

Jahrzehnten zu verkraften. Der Abschwung lässt den Restrukturierungsbedarf in

den Unternehmen dementsprechend ansteigen. In der neuen "Restrukturierungsstudie

2020" von Roland Berger gehen 86 Prozent der 500 befragten Experten aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz von einer solchen Entwicklung aus. Dabei

erwarten sie mehrheitlich (54%) eine u-förmige konjunkturelle Erholung.





"Einigen Unternehmen wurde durch das Virus über Nacht die Geschäftsgrundlageentzogen, andere waren schon vor der Corona-Krise einem hohenTransformationsdruck ausgesetzt, der sich jetzt nochmal deutlich verschärfthat", sagt Sascha Haghani, Leiter des globalen Kompetenzzentrums Restructuring,Performance, Transformation & Transaction und Geschäftsführer DACH bei RolandBerger. "Gerade Unternehmen, die bereits vorher in schwierigem Fahrwasser waren,stehen trotz staatlicher Hilfen vor großen Herausforderungen. Für sie ist esunabdingbar, sich kritisch mit ihrer Strategie und ihrem Geschäftsmodellauseinanderzusetzen."Tourismusbranche und Automobilindustrie haben höchsten RestrukturierungsbedarfReisebeschränkungen stellen die Tourismusbranche von den Fluggesellschaften biszu den Veranstaltern vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Soprognostizieren rund 30 Prozent der befragten Experten für dieses Segment dengrößten Restrukturierungsbedarf.Auch der wirtschaftliche Druck auf die Automobilindustrie bleibt weiterhin hoch.Die deutsche Schlüsselindustrie muss einen Technologiewandel schultern, derweiter an Fahrt aufgenommen hat. Bei gleichzeitig einbrechenden Einnahmen, fehltoft das Kapital für die notwendige Transformation. So sieht fast jeder dritteExperte (28%) großen Restrukturierungsbedarf in der Automobilbranche. Zuletzthat sich die Industrie allerdings vor allem mit einem starken Geschäft in Asienvom Frühjahrseinbruch erholt."Die Corona-Pandemie hat das produzierende Gewerbe hart getroffen. Nochschwieriger ist die Lage in der Reisebranche", sagt Gerd Sievers, Senior Partnerim Restrukturierungsbereich bei Roland Berger. "Zudem sehen sich vieleUnternehmen aus der Konsumgüterindustrie sowie Händler mit Umsatzeinbußenkonfrontiert. In all den genannten Bereichen wirkt die Krise auch als