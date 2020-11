Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft führt mit Unterstützung von 23 Ministerien und Institutionen 3K-Protokollsimulation für nationale Touristenziele durch

Labuan Bajo, Indonesien (ots/PRNewswire) - Das indonesische Ministerium für

Tourismus und Kreativwirtschaft/die Agentur für Tourismus und Kreativwirtschaft

(Kemenparekraf), hat mit der Unterstützung von 23 Ministerien und Institutionen

als letzte Programmreihe zur Vorbereitung und Umsetzung eines

Gesundheitsprotokolls eine Simulation der Gesundheits-, Sicherheits- und

Sicherheitsmaßnahmen - bekannt als 3K-Protokoll - für nationale Touristenziele

durchgeführt.



Die Simulation fand am 12. November 2020 statt und wurde live auf dem

YouTube-Kanal von Kemenparekraf direkt vom Inaya Bay Komodo Hotel in Labuan

Bajo, Ost-Nusa-Tenggara (NTT) übertragen, wo drei Notfallreaktionsszenarien

simuliert wurden.





Zunächst wurde ein Szenario für den Umgang mit einem Frühwarnsystem bei einemErdbeben simuliert, das einen Tsunami auslösen könnte. Das zweite Szenario warauf die Notfallbehandlung bei einem Herzinfarkt eines Touristen ausgelegt. Dasdritte Szenario drehte sich um die Notfallreaktion auf einen sinkenden Schiff.Das gesamte Notfall-Szenario wurde unter Einbeziehung verschiedener Akteuresimuliert, darunter der Rat für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG),die Nationale Agentur für Katastrophenschutz (BNPB), die indonesischeNationalarmee, die indonesische Polizei, die Nationale Such- undRettungsagentur, der Nationalpark Komodo und das Ministerium für Gesundheit,Reiseleiter, das Team für Gesundheitsversorgung, die Gemeinde und andere."In Absprache mit Präsident Joko Widodo soll eine neue Strategie für denTourismus entwickelt werden, damit wir als Touristenziel nach dieser Pandemienoch besser dastehen als zuvor. Unsere Tourismusstrategie muss in Zukunftumfassender und integrierter sein", erklärte Menparekraf Wishnutama Kusubandio.Auch Präsident Joko Widodo nahm an den Maßnahmen teil und hielt eine Rede perVideokonferenz.Wishnutama erklärte, dieses Protokoll sei auch deshalb wichtig, weil dieErholung des Tourismus beschleunigt und ein qualitativ hochwertiger Tourismusangeboten werden müsse, und es diene als erster Schritt zur schnelleren Erholungdes Tourismus. Dieser müsse besser, sicherer und komfortabler gestaltet werden.Eine Protokollsimulation dieser Art wurde in Indonesien zum ersten Maldurchgeführt und ist auch für andere nationale Touristenziele vorgesehen.Der Koordinierungsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, LuhutBinsar Pandjaitan, würdigte die Simulation, an der 23 Ministerien und Behördenbeteiligt waren. Bei der Simulation wurde ein integriertes Systems getestet, daszum Vorläufer der Standardvorgehensweise (SOP) im Bereich Gesundheit, Sicherheitund Schutz für die Touristenziele in Indonesien wurde.Die Maßnahmen, ein Vorzeigebeispiel guter Teamarbeit, sollen der Welt zeigen,dass Indonesien heute besser darauf vorbereitet ist, die Sicherheit vonTouristen zu gewährleisten.Präsident Joko Widodo erklärte in seiner Rede, dass Indonesien zum ersten Malüber ein integriertes Gesundheits-, Sicherheits- und Schutzsystem verfügenwerde. In Labuan Bajo soll das Protokoll als erstes integriert werden, 10weitere große Touristenziele sollen folgen.