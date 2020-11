Berlin / Ottawa (ots) - Shopify, die führende E-Commerce-Plattform für den

Multichannel-Vertrieb, hat in einer Studie herausgefunden, dass ein Großteil der

Deutschen plant, anlässlich des Einkaufswochenendes rund um Black Friday und

Cyber Monday (BFCM) einzukaufen. Die meisten dieser Einkäufe sollen - auch

coronabedingt - online stattfinden. Besonders auffällig ist auch der deutliche

Anstieg der geplanten Ausgaben: BFCM-EinkäuferInnen planen, durchschnittlich 389

Euro auszugeben - das ist eine Steigerung um mehr als 100 Euro gegenüber 2019.



Das Schnäppchenwochenende hat eine deutlich größere Bedeutung für die jüngeren

Generationen. Drei Viertel der 18-34-Jährigen planen, während BFCM einzukaufen.

Sie weisen ein deutlich mobileres Einkaufsverhalten vor. "Die Studiendaten

zeigen, dass 65 Prozent der 18 bis 34-Jährigen plant, während Black Friday und

Cyber Monday mit dem Smartphone einzukaufen. Onlinehändler sollten sich auf

diesen Trend gut vorbereiten und ihre Mobile-First-Strategie auf den neuesten

Stand bringen. Auch Social Commerce, also Verkäufe direkt über soziale Medien,

wird in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit ein wichtiger Trend sein",

kommentiert Roman Rochel, Deutschlandchef bei Shopify.





Black Friday und Cyber Monday sind in Deutschland deutlich stärker von Ausgabenfür Elektronik und Computer geprägt. Diese Produktkategorie macht ein Drittelder Gesamtausgaben aus. Schon im Vorjahr floss der größte Teil des Geldes indiese Kategorie. In den USA liegen stattdessen Kleidung, Schuhe und Accessoiresganz weit vorne.Unter den Käufern, die sich Sorgen machen, sich während des Einkaufs im GeschäftCovid-19 anzustecken (39 Prozent der Einkäufer im Geschäft sind extrem odermäßig besorgt), sind die Verpflichtung der Käufer und des Personals, Masken zutragen, und die Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig im Geschäft erlaubtenKäufer die beruhigendsten Maßnahmen, die Einzelhändler ergreifen können.Die erhobenen Daten im Überblick:Das Interesse der Deutschen an Black Friday wächst weiter. Mehr als die Hälfteder VerbraucherInnen plant in diesem Jahr einen Einkauf.- Über sechs von zehn (61 Prozent) deutschen VerbraucherInnen planen, diesesJahr am BFCM-Wochenende einzukaufen.- Das sind ganze fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr, als 56 Prozentplanten, die Lockangebote von BFCM wahrzunehmen. In allen Ländern ist diegeplante Beteiligung höher als im Vorjahr.- In anderen Ländern wie den USA oder Frankreich ist die geplante Beteiligung